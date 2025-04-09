لجنة بالشيوخ تناقش دراسة حول دور السياحة المستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على مدار عدة اجتماعات الدراسة المقدمة من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور السياحة المستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر".

وتناولت الدراسة أهم العناصر والقواعد الأساسية التي يجب مراعاتها لتحقيق مفهوم السياحة المستدامة، والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مع التوجه نحو تحقيق الجودة والتنافسية وفقًا للمعايير العالمية.

واستعرضت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبرز محاور الدراسة تعريف وتحليل مفهوم السياحة، بما في ذلك تصنيفاتها، وعناصر دعم نشاطها، وأبرز خصائصها، وتضمن الاستعراض توضيح مفهوم التنمية السياحية المستدامة، واستعراض مبادئها، وتحديد أهم أهدافها ، والدور الذي يمكن للسياحة المستدامة أن تلعبه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما استعرضت النائبة التوصيات، مؤكدة على أهمية الدور الذي يمكن للسياحة أن تلعبه في تحقيق التنمية للمجتمع المصرى .



شارك فى اجتماعات اللجنة ممثلو الحكومة من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب وزير السياحة، ومن وزارة البيئة الدكتورة هدى الشوادفى مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، ومن الاتحاد المصرى للغرف السياحية الدكتورة هالة الخطيب، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول محاور الدراسة و توصياتها.