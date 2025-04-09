قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف للمعلمين والأطباء والممرضين في السعودية برواتب مجزية| تفاصيل
وزير الصحة: صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى العريش
شوط أول .. المصري البورسعيدي يتأخر بثنائية أمام سيمبا التنزاني في الكونفيدرالية
الأهلي يبحث عن بديل كولر
موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025.. متى تبدأ مناسك الحج
مدبولي: الحكومة تسعى لتوفير العملة الأجنبية ودعم الفلاح وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي
مدبولي: السياسة النقدية المصرية ملتزمة بسعر مرن للدولار
الأهلي به لاعبين مميزين.. والد زيزو: لا توجد فرصة لاستمراره في الزمالك
مدبولي يعلن أخبارا سارة بشأن تفعيل البورصة السلعية
ممكن نكتب اسم الأم في بطاقة الرقم القومي؟.. الحكومة ترد
مدبولي: نتابع ما حدث في التشغيل التجريبي لمنطقة هضبة الأهرامات
تفحم 3 سيارات ولا خسائر بشرية.. معاينة حريق جراج عزبة النخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لجنة بالشيوخ تناقش دراسة حول دور السياحة المستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

ناقشت  لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على مدار عدة اجتماعات الدراسة المقدمة من النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دور السياحة المستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر".

وتناولت الدراسة أهم العناصر والقواعد الأساسية التي يجب مراعاتها لتحقيق مفهوم السياحة المستدامة، والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مع التوجه نحو تحقيق الجودة والتنافسية وفقًا للمعايير العالمية.

واستعرضت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أبرز محاور الدراسة تعريف وتحليل مفهوم السياحة، بما في ذلك تصنيفاتها، وعناصر دعم نشاطها، وأبرز خصائصها، وتضمن الاستعراض توضيح مفهوم التنمية السياحية المستدامة، واستعراض مبادئها، وتحديد أهم أهدافها ، والدور الذي يمكن للسياحة المستدامة أن تلعبه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما استعرضت النائبة التوصيات، مؤكدة على أهمية الدور الذي يمكن للسياحة أن تلعبه في تحقيق التنمية للمجتمع المصرى .


شارك فى اجتماعات اللجنة ممثلو الحكومة من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب وزير السياحة، ومن وزارة البيئة الدكتورة هدى الشوادفى مساعد وزير البيئة للسياحة البيئية، ومن الاتحاد المصرى للغرف السياحية الدكتورة هالة الخطيب، وشهد الاجتماع  مناقشات موسعة حول محاور الدراسة و توصياتها.

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين السياحة المستدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التنافسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

زيزو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حالة واحدة تحرم زيزو من حلم مونديال الأندية

طقس الأربعاء - أرشيفية

طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء

زيزو

والد زيزو قفل التليفون.. تفاصيل مثيرة عن عرض الزمالك الأخير

صورة أرشيفية

انهيار منزل مكوّن من 4 طوابق في أسيوط.. وعمليات بحث مكثفة عن السكان تحت الأنقاض

دولار امريكي

عقب تراجعه أمس .. سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025

ترشيحاتنا

كيك

في الخلاط.. طريقة تحضير كيك البرتقال في دقائق

طريقة عمل البيض بالكزبرة

بيض بالكزبرة .. فطور مُغذي وسريع لبدء يومك بنشاط

بنت ضربت خطيبها

بنت ضربت خطيبها بالقلم على السوشيال ميديا .. تفاصيل فيديو تصدر التريند

بالصور

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات طبيعية

طريقة عمل آيس كريم
طريقة عمل آيس كريم
طريقة عمل آيس كريم

فوائد خل التفاح.. أنقص وزنك بشكل صحيح

فوائد خل التفاح
فوائد خل التفاح
فوائد خل التفاح

الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بمجوهرات باهظة

.الاعلامية أسماء إبراهيم تخطف الانظار بمجوهرات باهظة
.الاعلامية أسماء إبراهيم تخطف الانظار بمجوهرات باهظة
.الاعلامية أسماء إبراهيم تخطف الانظار بمجوهرات باهظة

ضبط 9 طن مخللات و 300 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

لقطات من أحدث أجزاء المهمة المستحيلة قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي

وفــ.اة ترامب السبت القادم

وفــ.اة ترامب السبت المقبل.. حقيقة تنبؤات سيمبسون المثيرة للجدل

ضحية سيرك طنطا

بيلعب مع الأسود.. ظهور صاحب واقعة سيرك طنطا مع مادلين طبر ومحمد الحلو

واقعة الطالبة صباح

بوقك كبير.. تنمر يودي بحياة الطالبة صباح في مدرسة العبور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد