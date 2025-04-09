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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية وادي الملاك بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة والسكان بالشرقية ، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية وادى الملاك بمركز أبوحماد ، وتم الكشف خلالها على 2568 مواطن مجاناً، من خلال وجود عيادات طبية فى مختلف التخصصات.

ومن جانبه أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة  لتنظيم القوافل الطبية المجانية للقرى النائية بنطاق المحافظة ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة "  التي تستهدف جميع المواطنين، وتوفيرالدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجاً للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياه كريمة وآمنة لهم.

وأوضح الدكتورهاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن القافلة الطبية المجانية بقرية وادى الملاك بمركز أبوحماد أستمرت يومين وأشتملت على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، و تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال ، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط تحت مظلة تامة من  الإجراءات الوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على 2568 مريض من أهالي القرية والقرى المجاورة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 25 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، فضلاً عن تنظيم ندوات وجلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.

الصحة والسكان أبوحماد محافظ الشرقية الكشف قافلة طبية

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