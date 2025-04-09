التحريات تكشف تفاصيل مشاجرة عين شمس وإصابة شاب بحروق خطيرة على يد سائق توك توك

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وتحريات فرق المباحث ملابسات إصابة شاب بحروق على يد سائق توك توك في عين شمس.

تفاصيل جديدة في مشاجرة عين شمس

أشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن الشاب أصيب بحروق بلغت نسبتها 40% في أنحاء جسده، وتم حجزه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم عين شمس يتضمن ورود بلاغ من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، وإصابة أحدهما بحروق بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين سائق توك توك وشاب، قام على إثرها الأول بسكب مادة على جسد الشاب وإضرام النيران فيه، مما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.