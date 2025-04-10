قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
دعم اقتصادي شامل.. تعاون بين التضامن والقومي للمرأة وبنك ناصر لتمكين الأولى بالرعاية
لا يوجد أزمات.. اتحاد الكرة ينفي وجود خلافات بين أبو ريدة وحسام حسن
جوتيرش يحمل إسرائيل مسئولية منع دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة
أمير هشام: الأطباء أبلغوا الأهلي بسلامة ركبة الونش.. واتجاه لتفعيل الاتفاق لضمه
الغندور يكشف عن شرط اتحاد الكرة لرحيل حسام حسن
مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هاكابي سفيرًا لدى إسرائيل
الجمهور لا يستحق هذا.. هشام يكن يهاجم إدارة الزمالك بعد الخروج الأفريقي
زيلينسكي: روسيا تجر الصين إلى حربها في أوكرانيا
النيابة تحقق في حريق مزرعة ماشية ببولاق الدكرور
بعد تعليق الرسوم.. كندا تجري مفاوضات أمنية واقتصادية مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

جكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان
جكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان
أحمد سعيد

صيام الست من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم سلفًا وخلفًا، وودرت أحاديث كثيرة تبين فضل صيام الست من شوال ولكن هل يجوز تقديمها وهي سُنة مستحبة على صيام أيام قضاء رمضان؟.

ومن الأحاديث التي وردت في السنة النبوية، عن فضل صيام الست البيض ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر»، كما ورد عن ثوبان مولى سيدنا رسول الله ﷺ قال: قال ﷺ: «جعل اللهُ الحسنةَ بعشر أمثالِها، فشهرٌ -أي رمضان- بعشرةِ أشهرٍ، وصيامُ ستةِ أيامٍ بعد الفِطرِ تمامُ السَّنةِ».

وفي السطور التالية نتعرف على حكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان..

صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صيام السِّت من شوال قبل صيام القضاء الواجب جائز من دون كراهة في ذلك، موضحا أن القضاء الواجب يجوز فيه التراخي لأنه ممتد طوال أيام العام، أما صيام الست من شوال ربما يُفوت فضلها بانتهاء شهر شوال قبل صيامها.

وأضاف الأزهر للفتوى، في فتوى سابقة منشورة عبر موقعه الإلكتروني، أن صيام الست من شوال في أي وقت من شهر شوال جائز، حيث يجوز صيامها بداية من اليوم الثَّاني من شهر شوال، كما يجوز بعد انقضاء أيام العيد التي يتزاور الناسُ فيها، وكذلك يجوز صيامها متتابعة، ويجوز تفريقها على مدار الشهر.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه فيما يخص حكم صيام الست من شوال قبل القضاء، فلابد من التفرقة بين حالتين، الحالة الأولى هي إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان، ثم صيام الست من شوال، لأن الواجب مقدم على النفل.

وأشار إلى أن الحالة الثانية هي عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال، موضحا أن المختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان، ويستدل لذلك بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان» صحيح ابن خزيمة (2/ 984).

صيام الست من شوال صيام الست من شوال مستحب الست من شوال تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان رمضان فضل صيام الست البيض صيام الست البيض الست البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

رئيس الوزراء

مدبولي يؤكد لـ "صدى البلد": لا تسريح للعاملين في المنشآت الصحية.. تفاصيل

دونالد ترامب

بينها مصر والسعودية.. ترامب يجمد الرسوم الجمركية على بعض الدول 90 يوما

موعد عيد الأضحى 2025

إجازة طويلة.. موعد وقفة عيد الأضحى 2025 فلكياً

حالة الطقس

عودة للأجواء الشتوية.. تحذيرات من سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

غزة

الهلال الأحمر بغزة: العدوان الإسرائيلي ارتكب جريمة في حي الشجاعية

ترامب

المجلس الاستشاري لـ ترامب: أمريكا كانت تصنع وتصدر البضائع للعالم .. واليوم الصين تفعلها

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يفاجئ محامي القلعة الحمراء.. مدبولي: مصر مستعدة لسيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي

بالصور

طريقة عمل بان كيك بالتمر

طريقة عمل بان كيك بالتمر
طريقة عمل بان كيك بالتمر
طريقة عمل بان كيك بالتمر

منها ارتداء أحذية غير مناسبة.. أسباب فقاعات القدم

اسباب فقاعات القدم
اسباب فقاعات القدم
اسباب فقاعات القدم

لمرضى السكري.. تناول الزبيب باعتدال وبكميات محدودة

لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية

طرق عمل سلاطة الزبادى بالخيار والنعناع

طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة تجمع أهالي الإسماعيلية بسبب التعد.ي على فتاة

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

والد ضحية حلوان مع محررة صدى البلد

أسرة ضحية العيد بحلوان لـ صدى البلد: كوارع تربص له 4 شهور | فيديو

اعتزال أنتيكا

بعد 10 سنوات بالمهنة.. أنتيكا: مش هرجع لتصوير حفلات الزفاف تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد