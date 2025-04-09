جامعة الأزهر تعلن تحويل فصول هندسة بنات قنا إلى كلية الهندسة

أعلنت جامعة الأزهر، تحويل فصول الهندسة للبنات، التابعة لكلية الهندسة بنين بقنا إلى كلية مستقلة باسم: «كلية الهندسة للبنات بقنا»، وتتبع فرع الجامعة بالوجه القبلي، وذلك بقرار من معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم: (1146) الصادر بتاريخ 6 إبريل، لعام 2025م.

يأتي ذلك استمرارًا للتقدم والتطور الذي تشهده قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وتتقدم جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة؛ بخالص التهاني إلى منسوبي كلية الهندسة للبنات بقنا، داعين الله-تعالى- أن يوفق القائمين عليها إلى ما فيه رفعة الأزهر الشريف جامًعًا وجامعة.

يذكر أن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة، قام بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب البشري.

ورافق نائب رئيس الجامعة في جولته، الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين القاهرة، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب بنين أسيوط، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب، والدكتور أحمد نوح، نائب مدير وحدة الجودة بكلية الطب.

جاء ذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن نائب رئيس الجامعة على اللجان، وتأكد فضيلته من وجود رؤساء الأقسام وأساتذة المواد، إضافة إلى وجود الإشراف الطبي على مدار الامتحانات.

وأضاف الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، أن جميع لجان الامتحانات تدار إلكترونيًّا بالكامل، ووجه الشكر والتقدير إلى إدارة الجامعة بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وجميع نواب رئيس الجامعة؛ لدعمهم الدائم والمستمر.