رجال سلة الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي لنصف نهائي كأس مصر، عقب الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 79-66، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

‏‎أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وشهدت أداء قويًّا من جانب الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 79-66، حيث قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد خلال اللقاء، تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان «رجال سلة الأهلي» حقق الفوز في المباراة السابقة على سبورتنج بنتيجة 71-67 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.