ارتفاع مخزونات النفط وتراجع البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان لها، أن مخزونات الخام زادت 2.6 مليون برميل، لتصل إلى 442.3 مليون برميل مقارنة بتوقعات محللين بارتفاعها بمقدار 1.4 مليون في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الجاري.

مخزونات النفط الخام

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في "كاشينج" بولاية "أوكلاهوما" ارتفعت بمقدار 681 ألف برميل، كما زاد استهلاك المصافي للخام 69 ألف برميل يوميا، وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين هبطت بمقدار 1.6 مليون برميل في الأسبوع، لتصل إلى 236 مليونا، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاضها بمقدار 1.5 مليون برميل.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بمقدار 3.5 مليون برميل، لتصل إلى 111.1 مليون مقابل توقعات بزيادتها 260 ألف برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صافي واردات الخام إلى الولايات المتحدة ارتفع 360 ألف برميل يوميا.