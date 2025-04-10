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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق عمل سلاطة الزبادى بالخيار والنعناع

طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
رنا عصمت

تعد سلطة الزبادى مع الخيار من أكثر السلطات المغذية و الخفيفة على المعدة ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير على طريقة الشيف ثريا الالفى طرق تحضير عمل سلطة الزبادى بالخيار.

 

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار..

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يمكنكم صنع سلطة الزبادي بالخيار بطريقة سهلة كالآتي:

1. المكونات اللازمة

تحتاج إلى المكونات الآتية:

2 علبة زبادي.

3 حبّات خيار.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

فص ثوم مفروم.

عصير حبة ليمون.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

2. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

خطوات وطريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار فيما يأتي:

سلطة الزبادي بالخيار

قم بغسل الخيار جيدًا، ثم قم بتقطيعه إلى قطع صغيرة أو فرمه بعد إزالة القشر، حيث يمكنك عمل سلطة الزبادي بالخيار المقطع أو الخيار المهروس.

قم بمزج الزبادي مع زيت الزيتون، والليمون، والملح، والفلفل.

أضف الثوم المفروم إلى المزيج السابق، ثم أضف الخيار المقطع.

قم بتقليب سلطة الزبادي بالخيار جيدًا، ثم ضعها في الثلّاجة لمدة نصف ساعة قبل تقديمها حتى تصبح باردة وجاهزة للتقديم.

طريقة عمل سلطة الزبادي بالخيار والنعناع..

سلطة الزبادي بالخيار والنعناع

يمكن إضافة النعناع إلى سلطة الزبادي بالخيار :

تحتاج إلى المكونات الآتية:

2 علبة زبادي.

2 خيار منزوع القشر.

ملعقة من عصير الليمون.

فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة نعناع مجفف.

ربع كوب من أوراق النعناع الطازجة مغسولة ومقطعة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

 طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار والنعناع..

 

قم بغسل الخيار جيدًا، وقطعه إلى قطع صغيرة أو قم بهرسه.

ابدأ في صنع التتبيلة من خلال مزج الثوم، والليمون، وزيت الزيتون، والنعناع المجفف، والملح، والفلفل.

أضف التتبيلة السابقة إلى الزبادي مع التقليب جيدًا.

أحضر وعاء كبير وضع فيه الخيار والزبادي المزود بالتتبيلة، ثم أضف النعناع المفروم مع التقليب جيدًا للحصول على مزيج متجانس.

ضع السلطة في الثلّاجة لمدة 20 دقيقة لتصبح سلطة الزبادي بالخيار والنعناع جاهزة للتقديم .

طرق عمل سلطة الزبادى بالخيار والنعناع طرق عمل سلطة الزبادى بالخيار طرق عمل سلطة الزبادى

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طرق عمل سلاطة الزبادى بالخيار والنعناع

طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار
طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار

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