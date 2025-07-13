إمام عاشور في أحدث ظهور أثناء عطلته الصيفية

شارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي متابعيه وجمهوره أحدث ظهور خلال عطلته الصيفية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وكان قد قال الإعلامي أمير هشام عبر تصريحات عبر بلس 90: " لا يوجد أزمات مطلقًا داخل النادي الأهلي بشأن ملف رواتب اللاعبين كما يزعم البعض مؤخرًا، موضحًا أن البعض يُردد شائعات غير صحيحة بشأن رغبة بعض اللاعبين في الحصول على رواتب عالية مثل زملائهم، مشيرًا إلى أن محمد يوسف المدير الرياضي أعلن مؤخرًا عن تعديل وتمديد عقود إمام عاشور مع النادي فقط.

وأضاف :"امام عاشور لازال متبقى في عقده ثلاثة أعوام، وفكرة رحيله مرفوضة تمامًا، وملف بيعه لأي نادٍ غير مطروح مطلقًا، مهما بلغت حجم العروض المالية".

وتابع :"إمام عاشور متبقى في عقده ثلاثة مواسم، وسوف يتم تمديده موسمين إضافيين لينتهى التعاقد لـ2030، وهو يستحق تعديل عقده تمامًا، عطفًا على الأداء القوي والمستوى المميز الذي ظهر به منذ انطلاقة مشواره مع الفريق الأحمر، وهو من أفضل اللاعبين في مصر وهداف الدوري الموسم الماضي، وبالتالي النادي الأهلي دائمًا يقدر اللاعبين".

واختتم: "سوف يتم تمديد عقد إمام عاشور وإبرام عقود تجارية وإعلانية، وسيتم الاعلان الرسمي بعد اكتمال كافة الأمور في أقرب وقت ممكن، وأي لاعب يتألق مع الأهلي لن يتأخر النادي عنه مطلقًا".