البنتاجون: تعزيز الترسانة العسكرية الصينية يهدد أمن منطقة المحيطين الهادي والهندي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أنّ تعزيز الترسانة العسكرية الصينية يهدد أمن منطقة المحيطين الهادي والهندي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، إن قناة بنما تواجه تهديدات مستمرة من الصين، لكن الولايات المتحدة وبنما ستتكفلان بأمنها.

وذكر هيجسيث متحدثا في فعالية قص شريط لمرسى جديد أقيم بتمويل أمريكي في قاعدة "فاسكو نونييز دي بالبوا" البحرية عقب لقاء مع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين أو لأي دولة أخرى بتهديد تشغيل القناة.