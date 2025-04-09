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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البنتاجون: تعزيز الترسانة العسكرية الصينية يهدد أمن منطقة المحيطين الهادي والهندي

وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية
محمود محسن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أنّ تعزيز الترسانة العسكرية الصينية يهدد أمن منطقة المحيطين الهادي والهندي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، إن قناة بنما تواجه تهديدات مستمرة من الصين، لكن الولايات المتحدة وبنما ستتكفلان بأمنها.

وذكر هيجسيث متحدثا في فعالية قص شريط لمرسى جديد أقيم بتمويل أمريكي في قاعدة "فاسكو نونييز دي بالبوا" البحرية عقب لقاء مع رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين أو لأي دولة أخرى بتهديد تشغيل القناة.

وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون الترسانة العسكرية منطقة المحيطين القناة

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