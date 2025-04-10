الصحة الإسرائيلية: 15% انخفاض بنسب الولادة.. تفاصيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة الإسرائيلية، أعلنت انخفاض هو الأكبر منذ 20 عاما و بنسبة 15% بالولادة خلال عام 2024 بسبب استمرار الحرب وهجرة الأزواج الشابة من إسرائيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، إن إسرائيل لا تسمح حاليًا بدخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة.

في تغريدة على منصة "إكس"، حمل إسرائيل مسؤولية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان".

وأشار جوتيريش إلى تراكم إمدادات الغذاء والدواء والمأوى عند المعابر تعطل المعدات الحيوية، داعيا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكد ضرورة منح العاملين في المجال الإنساني الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي.

