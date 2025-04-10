نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة بالوادي الجديد اليوم الخميس

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، صاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما ساهم في شعور المواطنين بأجواء باردة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل، وتسببت الرياح المثيرة للرمال والأتربة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق، لا سيما على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الأجواء خلال الساعات القادمة، مع احتمالية تصاعد نشاط الرياح على فترات متقطعة. وتراوح متوسط درجات الحرارة في المحافظة اليوم بين 13 درجة مئوية للصغرى و26 درجة للعظمى.

وتناشد الجهات المعنية والتنفيذية بمحافظة، الوادي الجديد المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، وارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا في فترات الليل والصباح، مع تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة لفترات طويلة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 10 أبريل 2025، انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر.

ويشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، واضطراب بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 5 متر، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وسجلت درجة الحرارة اليوم في محافظة الوادي الجديد الكبرى 23 والصغرى 13.