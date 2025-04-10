رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء في الصيف.. ونواب: هناك توجه لاستخدام الطاقة المتجددة

مدبولي: تخفيف الأحمال خطوة مكلفة ماليًا على الدولة..و الحكومة ملتزمة بعدم اتخاذ هذه الإجراءات خلال فترة الصيف

رئيس طاقة النواب: عدم تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف بسبب توافر البدائل

محلية النواب: إلغاء تخفيف الأحمال في الصيف يتطلب ترشيد استهلاك الكهرباء



أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة، بشأن عدم تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف ، وأكدوا ضرورة أن تقوم الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والشوارع غير الضروية للإضاءة ، وناشدوا المواطنين أيضا بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

في البداية قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أنه سبق وأن صرح بأنه يتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البدائل مختلفة الآن، فحينما نرى توجه الدولة خلال الفترة القادمة بشأن استخدام الطاقة المتجددة، كما أن الطاقة المتجددة هي كل أنواع الطاقة التي تعمل لصالح وزارة الكهرباء أو هي التي تعطي الإنتاج للكهرباء، لكن في النهاية لا تستهلك أي نوع من أنواع المحروقات، مما سيجعل الطاقة المتجددة هي البديل الحقيقي، حيث سنصل ما بين %30 إلى 35 % من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء في مصر عام 2030.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه حينما نتحدث عن محطة الضبعة ، فعلى الرغم من عدم انتهاء تنفيذها ، ولكنها ستوفر وحدها 4.8% من الكهرباء في مصر ، وستزيد أيضا ، ولدينا إنتاج متوفر ولكننا نلجأ إلى الطاقة المتجددة لكي نوفر في المحروقات أو المازوت أو الغاز.

واختتم، أن السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية هو وجود ندرة في المحروقات، لأنه ليس كل محطات الكهرباء تعمل بالغاز ، ولكن التنسيق الكامل الآن بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء بحيث لا يتضرر المواطن من خلال عدم وجود انقطاع في الكهرباء.

وأشاد النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار الحكومة لعدم اللجوء لتخفيف الأحمال في الصيف، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والشوارع غير الضروية للإضاءة مناشدا المواطنين أيضا بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال عزت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سبق وأن صرح من قبل أن الحكومة ستتغلب على مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، ولن تلجأ إلى تخفيف أحمال الكهرباء إلا فى أضيق الحدود.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قيام الحكومة برفع كفاءة محطات الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء، وتقليل الفاقد من الكهرباء ومحاربة سرقة التيار الكهربائي الذى يستنزف موارد الدولة وحملات مكافحة سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى منع الدولة ممارسات الكهرباء ، كل ذلك سيؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء ، وبالتالي لن تلجأ الحكومة إلى تخفيف أحمال الكهرباء.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة محكمة لضمان عدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تخفيف الأحمال يعد خطوة مكلفة ماليًا على الدولة، إلا أن الحكومة ملتزمة بعدم اتخاذ هذه الإجراءات خلال فترة الصيف.

تصريح رئيس الوزراء جاء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، وشدد مدبولي على أن الحكومة تسعى بكل قوتها لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، رغم التحديات التي تواجه القطاع.

وعن الربط الكهربائي مع السعودية أكد رئيس الوزراء أننا نسير بصورة جيدة في موضوع الربط الكهربائي مع السعودية والرئيس السيسي يتابع هذا الموضوع سيكون المرحلة الأولي للربط خلال شهور الصيف.

حرب تجارية واقتصادية

فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما يحدث حاليا في العالم الاقتصادي يعد تعد حربا عالمية لكنها ليست بالأسلحة بل حرب تجارية واقتصادية.

وأشار مدبولي إلى أن المشهد الحالي أدى إلى وصف هذا بالحرب الشاملة مؤكدا أن الخبراء الدوليين حذروا من قدوم موجة تضخم ورقود اقتصادية عالمي، كما حذر صندوق النقد الدولي أيضا من تداعيات ما يحدث من هذه الحرب.

وأضاف أن الدول تعمل على الصمود والتحرك للاستفادة من هذا الوضع وتتجنب اي تداعيات سلبية من هذه الإجراءات.