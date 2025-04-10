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هددته بالقفز.. فتاة تدعي محاولة خطفها من سائق تطبيق شهير بالمقطم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هددته بالقفز.. فتاة تدعي محاولة خطفها من سائق تطبيق شهير بالمقطم

أرشيفية
أرشيفية
أحمد مهدي

حررت فتاة محضرا بقسم شرطة المقطم، اتهمت فيه سائق تطبيق شهير بمحاولة خطفها بدائرة القسم بالقرب من الطريق الدائري.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المقطم تضمن ورود بلاغا من فتاة أدعت فيه محاولة سائق تطبيق شهير خطفها أثناء توجهها في رحلة من القاهرة الجديدة إلى المعادي بالقرب من الطريق الدائري في المقطم.

وقالت الفتاة في محضر الشرطة، إنها قامت بطلب رحلة عبر التطبيق لاصطحابها من القاهرة الجديدة إلى المعادي واثناء تواجدها بالقرب من الطريق الدائري في المقطم قام السائق بتغيير خط السير وقيادة السيارة بسرعة مرتفعة وحينما طلبت منه التوقف لم يستجيب لها وقام بغلق الأبواب.

وتابعت الفتاة في محضرها، بأنها حاولت فتح باب السيارة وقامت بإخراج قدميها مهددة السائق بإلقاء نفسها من السيارة فقام السائق بالتوقف فجأة وخرجت من السيارة ثم حررت البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فتاة تدعي محاولة خطفها سائق تطبيق شهير هددته بالقفز المقطم قسم شرطة المقطم

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