كان السينمائي يمنح دي نيرو السعفة الذهبية الفخرية

أعلن مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78 ، أن الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو سيحصل على السعفة الذهبية الفخرية في المهرجان.

ويحصل روبرت دي نيرو، الحائز جائزة الأوسكار مرتين، على جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل الافتتاح المقرر في 13 مايو المقبل.

أعلن مهرجان كان خلال المؤتمر الصحفي ، الذي أقيم منذ قليل عن مشاركة الفيلم الفلسطيني Once Upon a Time in Gaza في الدورة الـ 78.

ويدور الفيلم في غزة، عام 2007، مع يحيى، طالب شاب، الذى يُكوّن صداقة مع أسامة، تاجر المخدرات، ويبدآن معًا ببيع المخدرات من مطعم فلافل، لكنهما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُفرط، العمل من بطولة نادر عبد الحي، مجد عيد، رمزي مقدسي.

وكان قد أعلن عن مشاركة الفيلم المصري عائشة ضمن فاعليات الدورة القادمة من مهرجان كان وتدور أحداث الفيلم حول "عائشة"، وهي فتاة مهاجرة من أصول أفريقية في العشرينات من عمرها، تعيش في القاهرة، وتعمل في مجال الرعاية الصحية.

ومن خلال رحلتها، يلقي الفيلم الضوء على تجربة المهاجرين الأفارقة في مصر، والتحديات النفسية والاجتماعية التي تواجههم داخل بيئة معقدة ومتغيرة.

ويشارك في بطولة الفيلم: بوليانا سيمون، زياد ظاظا، عماد غنيم، وممدوح صالح، وهو من إنتاج سوسن يوسف.