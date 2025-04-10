تامر هجرس أبرز الحضور .. بدء تشييع جنازة حماة رامي صبري

وصل الفنان تامر هجرس مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر ، للمشاركة في جنازة حماه الفنان رامي صبري .

وكانت قد حرصت الفنانة شريهان على حضور جنازة حماة الفنان رامي صبري ، والتي من المقرر أن تشيع من إحدى المساجد الكبرى بالشيخ زايد .

كما يقام العزاء يوم السبت رجال وسيدات بدار مناسبات الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الوهاب.

وأعلن رامي صبري منذ قليل وفاة والدة زوجته شيرين عادل عبر انستجرام.

من ناحية أخرى حقق حفل الميجا ستار رامي صبري الذي أقيم فى أول أيام عيد الفطر ببورتو سعيد حضورا جماهيريا ضخما من الأسر والشباب من مختلف محافظات الجمهورية .

يأتي الحفل تأكيدا لقوة القاعدة الجماهيرية التى يمتلكها رامي صبري على أرض الواقع وكسرا لقاعدة تجنب نجوم الأغنية من إحياء اولى حفلات العيد حيث يحضرها جمهور محدود باعتباره يعد يوم الأسرة عند معظم المصريين الذين يفضلونه بمنازلهم.

بدأ الحفل قويا باستقبال حافل من الجمهور لرامي صبري حيث رددوا بشكل جماعي ميديلي لأغانيه الطربية المميزة قبيل صعوده على خشبة المسرح الذي من جانبه افتتح الحفل بأغنية استعراضية خطفت أنظار الجميع.

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه الطربية والرومانسية المميزة التي تبادل تقديم معظمها بمشاركة الجمهور وسط أجواء غير مسبوقة من البهجة

كما قدم تلبية لرغبات الجمهور أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني بالإضافة إلى

"الحب عيبنا" للمرة الأولي والتي سبق وان قدمها ضمن السياق الدرامي لمسلسل "نقابل حبيب" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وتصدرت تريند مواقع والتواصل الاجتماعي بمجرد عرضها.