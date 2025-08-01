غرق شابين شقيقين من بلقاس في بحر دمياط الجديدة

تمكن رجال الإنقاذ بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، من انتشال جثماني شابين من مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، لقيا حتفهما غرقا في مياه بحر دمياط الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بدمياط، بلاغا يفيد بغرق شابين بمياه شاطئ دمياط الجديدة، اليوم، وعلى الفور قام رجال فرق الإنقاذ على الشاطئ بالبحث عن الجثمانين بمياه البحر وبعد ساعتين تم العثور عليهما.

وتبين انهما شقيقان من مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، جاءا الى شاطئ دمياط الجديدة للاستمتاع

بالشاطئ وهربا من حرارة الطقس ولكنهما لقيا مصرعهما غرقا ، الأخ الأكبر يدعى محمد بالصف الثالث الثانوي والآخر يوسف بالصف الثاني الإعدادي.

تم انتشال الجثمانين ونقلهما لمشرحة مستشفى الأزهر بمدينة دمياط الجديدة.