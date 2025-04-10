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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: الكتابة المصرية القديمة ندوة لتعزيز الوعي الأثري للطلاب

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، تدشين ندوة بعنوان «الكتابة المصرية القديمة»، بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.


وجاء ذلك في إطار الحرص على تنمية الوعي الأثري لدى طلاب المدارس، وتسليط الضوء على الحضارة المصرية باعتبارها أحد عناصر القوة الداعمة المصرية التي يمكن من خلالها تعزيز الحضور المصري بين سائر الحضارات القديمة.

جهود التربية والتعليم 

وحضرت 40 طالبة من المدرسة، وقدم المحاضرة   حسام الدين محمد السقا مفتش الآثار، ومأمور الضبط القضائي بوزارة السياحة.

توعية الطلاب 

كما تناول بالشرح، أهمية العلم والنصائح التي توصي بأهمية العلم، أدوات الكتابة، الألوان المستخدمة في الكتابة، نبات البردي وأهميته، التعريف بنبات البردي، الفرق بين الكتابة علي الحجر والكتابة علي نبات البردي.

كما تحدث عن الحضارة المصرية القديمة، وعظمة المصري القديم. وحجر رشيد وقصة اكتشافه وأثره على جهود العلماء لفك رموز اللغة الفرعونية المكتوبة على جدران المعابد، و البرديات المختلفة .

وكيل التعليم بالغربية ندوات مدارس طنطا ردع مخالفين

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