قضاء وقدر.. هند عاكف تكشف عن تفاصيل حادث سيرك طنطا وشخصيتها |شاهد

كشفت هند عاكف تفاصيل عن حادث سيرك طنطا وعن شخصيتها خلال لقائها ببرنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد2:

هند عاكف: حادث سيرك طنطا قضاء وقدر.. وأنوسة كوتة شجاعة.. فيديو



أكدت الفنانة هند عاكف أنها ترفض العديد من الأعمال الفنية التي تُعرض عليها، لأنها لا ترتقي إلى المستوى الذي تطمح إليه، ولا تتناسب مع شخصيتها الفنية.

وأوضحت أنها تبذل جهدًا كبيرًا في دراسة تفاصيل الشخصيات التي تقدمها، لتظهر بأفضل صورة ممكنة وتحظى بإعجاب الجمهور.

وتحدثت هند عاكف عن رحلتها الفنية، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، عبر قناة صدى البلد 2، مشيرة إلى أنها بدأت حياتها في عالم السيرك منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، قبل دخولها مجال التمثيل.

وأكدت أن تجربتها في السيرك أفادتها كثيرًا، إذ ساعدتها على اكتساب سرعة البديهة والقدرة على تجسيد شخصيات متنوعة ومركبة بصدق على المسرح والسينما.

كما علّقت على حادثة عامل سيرك طنطا، الذي تعرض لهجوم من أسد أدى إلى فقدانه ذراعه، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث هي "قضاء وقدر"، مستشهدة بمواقف سابقة تعرض لها مدربو الأسود، ومنهم المدرب الشهير محمد الحلو.

وأضافت هند عاكف أن مدربة الأسود أنوسة كوتة تصرفت بشجاعة خلال الحادثة، إذ حاولت السيطرة على الموقف لتجنب وقوع كارثة أكبر.

وفي ختام حديثها، أوضحت هند عاكف أنها على علم بأن مدربي الأسود لا يُسمح لهم بحمل أسلحة مرخصة للدفاع عن أنفسهم أثناء العروض، مؤكدة أنها لا تدافع عن أحد بعينه، ولكنها تتمنى للعامل المصاب الشفاء العاجل، معتبرة أن ما حدث هو قدر لا يمكن تفاديه.

كشفت الفنانة هند عاكف عن رغبتها في العودة إلى التمثيل بعد فترة من الغياب، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية لها في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2.

جمهور تيك توك يُطالب بعودتها للتمثيل

خلال المقابلة، تحدثت هند عاكف عن الحملة التي أطلقها جمهورها على موقع "تيك توك"، والتي طالبوا من خلالها بعودتها إلى عالم التمثيل بعد فترة طويلة من الغياب، حيث أطلقوا هاشتاج بعنوان "نطالب بعودة هند عاكف للتمثيل".

وأكدت عاكف أنها رفضت كتابة هذا الهاشتاج على صفحتها الشخصية، حتى لا يعتقد البعض أنها هي من بدأ الحملة.

"حبة الكريزة" لقب محبب من الصحافة

كما أكدت هند عاكف أن جمهورها يتذكرها كفتاة أحلام جيل التسعينات، حيث كانوا يملؤهم الشغف لرؤيتها على الشاشة.

وأضافت أن الوسط الصحفي لقبها بـ "حبة الكريزة"، تعبيرًا عن حبهم الكبير لها.

التحدي والعودة للتمثيل

أشارت عاكف إلى أنها تحلم بالعودة للتمثيل لتعويض جمهورها عن فترة غيابها، وتعتبر ذلك تحديًا كبيرًا بالنسبة لها.

وأكدت أنها لا تهتم بالانتقادات أو التنمر الموجه إليها، بل تركز على الأشخاص الذين يعرفون شخصيتها الحقيقية ويحبونها.

عودة هند عاكف إلى الغناء

في إطار حديثها عن طموحاتها المستقبلية، أفصحت هند عاكف عن نيتها في إعادة تجربتها الغنائية مجددًا، حيث تعتزم العودة إلى الساحة الغنائية بعد فترة من التوقف.

قالت الفنانة هند عاكف إنها تتلقى العديد من العروض الفنية، لكنها ترفض قبول بعضها لأن هذه الأعمال لا تتناسب مع شخصيتها ولا تليق بمستوى أعمالها السابقة.

وأوضحت عاكف أنها تبذل جهدًا كبيرًا في دراسة الشخصية التي تقدمها لكي تظهر بشكل مميز ومؤثر للجمهور.

السيرك أفادني في التمثيل

في حديثها مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، الذي يُعرض على قناة صدى البلد 2، تحدثت عاكف عن تجربتها المبكرة في السيرك منذ أن كانت في الرابعة من عمرها قبل دخولها عالم التمثيل.

وأكدت أن تلك التجربة كانت مفيدة جدًا لها في السينما والمسرح، حيث ساعدتها في تطوير قدرتها على التفاعل السريع وتقديم شخصيات متنوعة ومعقدة.

تعليقها على حادثة عامل سيرك طنطا: قضاء وقدر

في سياق حديثها، تطرقت هند عاكف إلى الحادثة الشهيرة التي تعرض فيها عامل سيرك طنطا للعض من قبل نمر، وقالت: "محمد الحلو الأسد أكله.. هل فقرات الأسود توقفت؟ أكيد لأ، وكل أبناؤه شغالين ومكملين في السيرك".

وأضافت أنها ترى ما حدث قضاء وقدر، مشيرة إلى أن "أنوسة كوتة" (مشهورة في مجال السيرك) لم تتخل عن البسطويسي (العامل)، حيث قامت بمحاولة السيطرة على الوضع عندما تعرض العامل للهجوم.

رسالة هند عاكف في النهاية: أتمنى الشفاء العاجل للعامل

اختتمت هند عاكف حديثها بالتأكيد على أنه من غير القانوني أن يحمل مدرب الأسود سلاحًا مرخصًا، موضحة أنها لا تدافع عن أي طرف في الحادثة.

كما تمنت للعامل المصاب الشفاء العاجل، مؤكدة أن ما حدث له كان "قضاء وقدر".

أعربت الفنانة هند عاكف عن ندمها على ابتعادها عن الساحة الفنية لمدة 10 سنوات، مؤكدة أنها لا تعرف معنى الفشل.

وأضافت أن غيابها كان بسبب توازيها بين خدمة وطنها من خلال حضور الندوات التثقيفية والتوعوية، بالإضافة إلى ترشحها لمجلس الشعب مرتين.

العودة للفن تحدي صعب بالنسبة لها

خلال لقائها في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أكدت عاكف أن العودة إلى الفن في الوقت الحالي تعتبر تحديًا صعبًا. وقالت: "الفن ملوش عمر والممثل لازم يدي للفن طول ما هو عايش لحد ما يموت"، مضيفة أنها كانت دائمًا تسعى لخدمة وطنها، وتعتبر ذلك أمرًا مقدسًا في حياتها.

المخرجين الجدد يتجاهلون أعمالها السابقة

أشارت هند عاكف إلى أن هناك مخرجين جدد في الوسط الفني لم يتعاملوا معها أو يشاهدوا أعمالها السابقة ليعرفوا ما إذا كانت تمتلك الموهبة أو ستكون هناك كيمياء فنية بينهم. وأضافت: "في فنانين من جيلي يجلسون في منازلهم دون عمل، وأقول للمخرجين: 'خدوا بالكم مني'".

السباق على البطولة المطلقة

كما أكدت عاكف أنها كانت أول فنانة من جيلها تحصل على البطولة المطلقة، موضحة أنها قدمت أعمالًا لا تُنسى في فترة ازدهارها الفني.

أعربت الفنانة هند عاكف عن ندمها بسبب غيابها عن الساحة الفنية لمدة عشر سنوات، مشيرة إلى أنها كانت تشعر في تلك الفترة بأنها تعمل لأجل بلدها من خلال مشاركتها في ندوات تثقيفية وتوعوية، بل وترشحت مرتين لمجلس الشعب.

وأوضحت هند عاكف في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها لا تعرف معنى الفشل، وأنها كانت حريصة على أن توازن بين الفن والعمل الوطني في تلك الفترة.

وأضافت هند عاكف، قائلة: "كنت بعمل حاجات كتيرة لخدمة بلدي وكان على قلبي زي العسل، بلدي ترابها اتكحل بيه وهبقى زي القمر"، كما أن العودة إلى الوسط الفني في الوقت الحالي صعبة للغاية.

وتابعت هند عاكف حديثها قائلة: "الفن ملوش عمر والممثل لازم يدي للفن طول ما هو عايش لحد ما يموت"، مشيرة إلى أن هناك مخرجين جدد في الوسط الفني، لكنهم لم يتعاملوا معها أو يشاهدوا أعمالها السابقة لمعرفة إن كانت موهوبة أم لا.

وأضافت هند عاكف، أنها تلاحظ بعض الفنانين من جيلها الذين يجلسون في منازلهم دون أعمال جديدة، وتوجهت إلى المخرجين قائلة: "خدوا بالكم مني"، مؤكدة على أنها كانت أول نجمة من جيلها التي قدمت البطولة المطلقة، مما يضيف إلى مسيرتها الفنية تميزًا كبيرًا.

كشفت الفنانة هند عاكف عن لقب غير متوقع أُطلق عليها في بداياتها الفنية، باسم "حبة الكريز"، وهو اللقب الذي أطلقه عليها الصحفي عادل الحلبي، الذي كان يعمل في جريدة الجمهورية قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة عمله الإعلامي هناك، على حد قولها.

وأوضحت هند عاكف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عى قناة صدى البلد 2، أن عادل الحلبي أخبرها بأنهم كانوا يبحثون عنها في فترة سابقة لمتابعة أخبارها، مؤكدة أن الأمر كان مفاجئًا لها، حيث قال لها: "إحنا كنا بندور عليكي وعايزين بس نشوفك فين عشان ناخد خبر، وإنتي عندنا اسمك حبة الكريز".

وعن مسيرتها الفنية، أكدت هند عاكف أنها تمتلك طموحات كبيرة وتسعى للعودة بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب، مشيرة إلى أنها تركز حاليًا على عملها وتطمح لتعويض جمهورها عن الفترة الماضية، قائلة: "أنا كل أحلامي دلوقتي شغلي.. عايزة أرجع أقف على رجلي من تاني، وأعوض جمهوري ونفسي عن الفترة اللي غبتها".

وفي ختام حديثها، أكدت هند عاكف على أن لديها الإصرار والقوة لتحقيق أهدافها، لكنها تدرك أن الجمهور الفني متنوع، قائلة: "أكيد مش كل العالم جمهوري، عشان بس ما حدش يطلع يقول كلام كده يعني".