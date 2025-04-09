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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند عاكف: ندمت على فترة غيابي وبقول للمخرجين خدوا بالكم منّي.. فيديو

هند عاكف
هند عاكف
يوسف أيمن

أعربت الفنانة هند عاكف عن ندمها بسبب غيابها عن الساحة الفنية لمدة عشر سنوات، مشيرة إلى أنها كانت تشعر في تلك الفترة بأنها تعمل لأجل بلدها من خلال مشاركتها في ندوات تثقيفية وتوعوية، بل وترشحت مرتين لمجلس الشعب.

وأوضحت هند عاكف في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها لا تعرف معنى الفشل، وأنها كانت حريصة على أن توازن بين الفن والعمل الوطني في تلك الفترة.

وأضافت هند عاكف، قائلة: "كنت بعمل حاجات كتيرة لخدمة بلدي وكان على قلبي زي العسل، بلدي ترابها اتكحل بيه وهبقى زي القمر"، كما أن العودة إلى الوسط الفني في الوقت الحالي صعبة للغاية.
وتابعت هند عاكف حديثها قائلة: "الفن ملوش عمر والممثل لازم يدي للفن طول ما هو عايش لحد ما يموت"، مشيرة إلى أن هناك مخرجين جدد في الوسط الفني، لكنهم لم يتعاملوا معها أو يشاهدوا أعمالها السابقة لمعرفة إن كانت موهوبة أم لا.

وأضافت هند عاكف، أنها تلاحظ بعض الفنانين من جيلها الذين يجلسون في منازلهم دون أعمال جديدة، وتوجهت إلى المخرجين قائلة: "خدوا بالكم مني"، مؤكدة على أنها كانت أول نجمة من جيلها التي قدمت البطولة المطلقة، مما يضيف إلى مسيرتها الفنية تميزًا كبيرًا.

هند عاكف الساحة الفنية تفاصيل صدى البلد صدى البلد 2 نهال طايل

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