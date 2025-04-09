هند عاكف تكشف سر لقب «حبة الكريز».. وتؤكد: أسعى للعودة بقوة وتعويض غيابي

كشفت الفنانة هند عاكف عن لقب غير متوقع أُطلق عليها في بداياتها الفنية، باسم "حبة الكريز"، وهو اللقب الذي أطلقه عليها الصحفي عادل الحلبي، الذي كان يعمل في جريدة الجمهورية قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة عمله الإعلامي هناك، على حد قولها.

وأوضحت هند عاكف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عى قناة صدى البلد 2، أن عادل الحلبي أخبرها بأنهم كانوا يبحثون عنها في فترة سابقة لمتابعة أخبارها، مؤكدة أن الأمر كان مفاجئًا لها، حيث قال لها: "إحنا كنا بندور عليكي وعايزين بس نشوفك فين عشان ناخد خبر، وإنتي عندنا اسمك حبة الكريز".

وعن مسيرتها الفنية، أكدت هند عاكف أنها تمتلك طموحات كبيرة وتسعى للعودة بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب، مشيرة إلى أنها تركز حاليًا على عملها وتطمح لتعويض جمهورها عن الفترة الماضية، قائلة: "أنا كل أحلامي دلوقتي شغلي.. عايزة أرجع أقف على رجلي من تاني، وأعوض جمهوري ونفسي عن الفترة اللي غبتها".

وفي ختام حديثها، أكدت هند عاكف على أن لديها الإصرار والقوة لتحقيق أهدافها، لكنها تدرك أن الجمهور الفني متنوع، قائلة: "أكيد مش كل العالم جمهوري، عشان بس ما حدش يطلع يقول كلام كده يعني".