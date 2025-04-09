قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط أرضي.. ننشر تفاصيل انهيار جزئي بمنزل مكون من 4 طوابق في طهطا بسوهاج
الداخلية تكشف حقيقة تجمع أهالي الإسماعيلية بسبب التعد.ي على فتاة
ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي والخيار العسكري مطروح
في يونيو المقبل| قرار هام من فرنسا بشأن فلسطين.. ماذا يحدث؟
التحقيقات تكشف مفاجأة في إنهاء حياة مسنة داخل مسكنها بالإسماعيلية
قيادي بالحزب الاشتراكي الألماني: موقف أوروبا تجاه فلسطين تحوّل لإيجابى |فيديو
اتحاد الكرة: أبوريدة لا يتربص بحسام حسن.. وإقالته في حالة الفشل الأفريقي
عودة للأجواء الشتوية.. تحذيرات من سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات
طالب يطلق الخرطوش ويصيب صديقيه في ساقلتة بسوهاج
وزير الصحة: تمت زيارة 4 حالات فقط من مصابي فلسطين خلال زيارة ماكرون للعريش
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا يُسهّل إجراءات مبيعات الأسلحة الأمريكية
باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على أستون فيلا ويفوز بثلاثية بأبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند عاكف تكشف سر لقب «حبة الكريز».. وتؤكد: أسعى للعودة بقوة وتعويض غيابي

هند عاكف
هند عاكف
يوسف أيمن

كشفت الفنانة هند عاكف عن لقب غير متوقع أُطلق عليها في بداياتها الفنية، باسم "حبة الكريز"، وهو اللقب الذي أطلقه عليها الصحفي عادل الحلبي، الذي كان يعمل في جريدة الجمهورية قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة عمله الإعلامي هناك، على حد قولها.

وأوضحت هند عاكف، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل"، المذاع عى قناة صدى البلد 2، أن عادل الحلبي أخبرها بأنهم كانوا يبحثون عنها في فترة سابقة لمتابعة أخبارها، مؤكدة أن الأمر كان مفاجئًا لها، حيث قال لها: "إحنا كنا بندور عليكي وعايزين بس نشوفك فين عشان ناخد خبر، وإنتي عندنا اسمك حبة الكريز".

وعن مسيرتها الفنية، أكدت هند عاكف أنها تمتلك طموحات كبيرة وتسعى للعودة بقوة إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب، مشيرة إلى أنها تركز حاليًا على عملها وتطمح لتعويض جمهورها عن الفترة الماضية، قائلة: "أنا كل أحلامي دلوقتي شغلي.. عايزة أرجع أقف على رجلي من تاني، وأعوض جمهوري ونفسي عن الفترة اللي غبتها".

وفي ختام حديثها، أكدت هند عاكف على أن لديها الإصرار والقوة لتحقيق أهدافها، لكنها تدرك أن الجمهور الفني متنوع، قائلة: "أكيد مش كل العالم جمهوري، عشان بس ما حدش يطلع يقول كلام كده يعني".

هند عاكف حبة الكريز نهال طايل تفاصيل صدى البلد 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي يؤكد لـ "صدى البلد": لا تسريح للعاملين في المنشآت الصحية.. تفاصيل

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

حسين لبيب والونش

هل ينتقل للأهلي؟.. كواليس مكالمة حسين لبيب ومحمود حمدي الونش

شعار الزمالك

انقسام بمجلس الزمالك حول مصير بيسيرو

بطولة الجمهورية تحت 16 سنة للكاراتيه

انطلاق منافسات بطولة الجمهورية تحت 16 سنة للكاراتيه

بالصور

ماذا يحدث عند إضافة الزيت الحار للطعام.. فوائد خارقة أبرزها علاج مرض نادر

الزيت الحار
الزيت الحار
الزيت الحار

لو بتلعب رياضة.. فاكهة شهية تمنع الألم وتقلصات العضلات وتقلل الوزن

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

توقف نمو السرطان وتعالج السكري.. القرفة تمتلك فوائد خارقة لا نعرفها

القرفة
القرفة
القرفة

شمع الأذن الأسود.. أسبابه وكيف يمكن علاجه؟

شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟
شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟
شمع الأذن الأسود .. ما أسبابه؟ وكيف يمكن علاجه؟

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة تجمع أهالي الإسماعيلية بسبب التعد.ي على فتاة

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

والد ضحية حلوان مع محررة صدى البلد

أسرة ضحية العيد بحلوان لـ صدى البلد: كوارع تربص له 4 شهور | فيديو

اعتزال أنتيكا

بعد 10 سنوات بالمهنة.. أنتيكا: مش هرجع لتصوير حفلات الزفاف تاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد