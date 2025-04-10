حزب التجمع لـ"صدى البلد":سندفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية

قال محمد فرج ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أن حزب التجمع يسعى للدفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية القادمة ، منهم 100 مرشح في انتخابات مجلس النواب ، و 50 مرشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار فرج في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نؤيد القائمة النسبية غير المشروطة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، لأنه تتيح تمثيل أكبر وعادل ، وتتميز بأن السياسة حاضره في الانتخابات.

وأوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع أننا نؤيد ان يكون هناك النظام الفردي بجانب نظام القائمة النسبية غير المشروطة ، لأن هناك مرشحين مستقلين غير منضمين لأحزاب ، مطالبا بأن يكون النظام الانتخابي بنسبة 50 % للنظام الفردي ، و 50 % لنظام القائمة النسبية غير المشروطة.

وتابع: هناك استعدادات لدى حزب التجمع لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان قانون الانتخابات الحالي ستجري من خلال الانتخابات أو أن هناك قانون جديد سيصدر من جانب مجلس النواب.

وقال: أننا نركز على أن القانون الذي سيصدر من مجلس النواب حال إصداره أن يكون قانون ملائم للانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك انتخابات بدون قانون سواء قديم أو جديد.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع ، وأمين العمل الجماهيري بحزب التجمع : الحزب أرسل رسالة لأعضائه في المحافظات ، لكي يوضح كل عضو لنا الدوائر التي لديه فيها نفوذ وكوادر ، على أن يرسلوا للحزب الرغبة في الترشح على النظام الفردي ، لأننا حتى الآن لا نعرف نظام القائمة التي ستىجري على أساسه الانتخابات البرلمانية القادمة.

واختتم: نحن في مرحلة الإعداد للمواقع الانتخابية التي بها نفوذ لأعضاءنا الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية على النظام الفردي ، وما إذا كان سينسق مع القوى السياسية.