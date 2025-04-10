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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة المنيا : ضبط أغذية فاسدة وتحرير 23 محضرا متنوعا في بني مزار

حملة مكبرة على المحال العامة والأسواق
حملة مكبرة على المحال العامة والأسواق
أ ش أ

أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالمنيا الدكتورة نادية مكرم، أن مديرية الصحة بالمنيا شنت حملة مكبرة على المحال العامة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بني مزار ، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالقاهرة ومكتب مراقبة الأغذية بإدارة بني مزار الصحية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار وإدارة التموين ومباحث تموين شمال المنيا

 أسفرت عن تحرير 22 محضرا متنوعا، وتم ضبط 568 كيلو جرام من الأغذية (أسماك مجمدة ومدخنة، منتجات لحوم) غير صالحة للإستهلاك الآدمي وضبط 400 كيلوجرام أجنحة دواجن مجمدة مشتبه في صلاحيتها للإستهلاك الآدمي.


وأوضحت وكيلة وزارة الصحة بالمنيا في بيان اليوم /الخميس / أن ذلك جاء في اطار تشديد الرقابة على الأغذية بمدن محافظة المنيا لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين.


وأضافت الدكتورة نادية مكرم أن قائمة المخالفات تنوعت بين (ضبط أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمي وعدم مراعاة الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الغذاء وعدم الحصول على شهادات صحية وعدم وجود تراخيص . 

وزارة الصحة بالمنيا مديرية الصحة بالمنيا حملة مكبرة على المحال العامة مديرية الطب البيطري الهيئة العامة للخدمات البيطرية

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