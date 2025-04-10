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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب المحافظ يتفقد مركز التدريب المهني ومصنع التغذية المدرسية بمرسى مطروح

نائب محافظ مطروح خلال الجولة
نائب محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح،مركز التدريب المهني بمدينة مرسى مطروح، بحضور  خالد دراز مدير مديرية العمل  ،وذلك للوقوف على إمكانيات المركز ودراسة آلية الاستفادة المثلى منه في دعم شباب المحافظة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

كما شملت الجولة زيارة إلى مصنع التغذية المدرسية بمدينة مرسى مطروح، حيث قام نائب المحافظ بمعاينة خطوط الإنتاج والاطلاع على آليات العمل وجودة المنتجات، وذلك بحضور المهندس جمال بدر مدير مصنع التغذية المدرسية. 

وأشاد الدكتور إسلام رجب بمستوى الجودة والتعقيم داخل المصنع، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذه المعايير لخدمة أبنائنا الطلاب وضمان تقديم وجبات صحية وآمنة.

من ناحية أخرى وفي وقت سابق نظمت  قافلة  بيطرية مجانية شاملة   بالتعاون والتنسيق بين شركه كابري كورن مع إدارة تنميه القريه بالمحافظة وتنفيذ مديرية الطب البيطري بمطروح لمنطقة أولاد أبو عميرة  التابعه للنجيلة،وذلك تحت رعايه المهندس كريم بدوي وزير البترول
و علاء  فاروق وزير الزراعه   واللواء خالد شعيب محافظ مطروح  والدكتور  ممتاز شاهين  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية

أوضح الدكتور عبد المجيد أبو شادي مدير عام الطب البيطري أنه   بالإشتراك مع جمعية الأورمان وضمن انشطه المشاركه المجتمعيه لوزارة البترول 
تم الانتهاء أمس الاثنين   من قافلة بيطرية مجانية للكشف على الثروة الحيوانية بمنطقة اولاد ابو عميرة  التابعه للنجيلة.
وأوضح مدير عام الطب البيطرى أن القافلة  أسفرت عن تجريع عدد  ٨٠٠ رأس من الأغنام و الماعز ضد الطفيليات الداخلية و رش ٨٠٠ رأس لمقاومة الطفيليات الخارجية وعلاج عدد ٢٥٠ رأس من الأغنام و الماعز بالإضافة إلي تحصين 500 رأس ضد مرضي الحمى القلاعية و الوادي المتصدع و تسجيل و ترقيم عدد 500 رأس غنم حفاظا علي الثروة الحيوانية .

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