القبض على 5 متهمين في مشاجرة المدرسة الخاصة بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 متهمين في واقعة التعدي على طالب وأسرته أمام مدرسة خاصة بمدينة السلام.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات نشوب مشاجرة بمنطقة مدينة السلام بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رصدت الأجهزة الأمنية في القاهرة انتشار مقطع فيديو تضمن ادعاء شخص بقيام مدير مدرسة بإحضار مجموعة من الأشخاص “جاردات” والتعدي عليه وآخرين بسبب خلافات بينهم في شارع جمال عبدالناصر بالحرفيين.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين في الواقعة وجرى الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وجرى فحص مقاطع الفيديو المصورة للحادث.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.