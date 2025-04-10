قرار عاجل بشأن شاب فتح باب السيارة أثناء مروره بسرعة في وسط الطريق بالجيزة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة بالسير برعونة وقيام آخر بالوقوف أعلى باب السيارة حال سيرها معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة بالسير برعونة وقيام آخر بالوقوف أعلى باب السيارة حال سيرها معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومستقليها سائق ونجله مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنهما كانا بموكب زفاف بذات المنطقة محل سكنهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومستقليها.