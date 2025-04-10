مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

تعتزم الحكومة خلال الأسبوعين المقبلين، صرف مرتبات شهر أبريل الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وفقا لمستهدفات وزارة المالية والتي تتضمن تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لمدة 5 أيام متصلة.

الفئات المستحقة لمرتبات إبريل 2025

تبدأ عمليا صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لكل العاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم.

يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2025، لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة .

مواعيد صرف المرتب

تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أبريل 2025، اعتبارا من 21 حتي 27 من أبريل الجاري ولمدة 5 أيام متصلة .

كانت وزارة المالية قد أعلنت عن تطبيق زيادة العلاوات الاجتماعية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديدة و أصحاب القوانين والكوادر الخاصة اعتبارا من أول يوليو المقبل مع سريان تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه شهريا في ذلك الموعد أيضا .

مواعيد مبكرة

تتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.

أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

جهات تصرف المرتبات

وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.

وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.

وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.

وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.