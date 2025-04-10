بالرغم من فوائده .. مخاطر غير متوقعة تهددك عند تناول البابونج| اعرف تفاصيلها

يعد البابونج من أكثر الأعشاب المفيدة للصحة العامة ويساعد فى علاج القلق والعصبية والتوتر ولكن هل تعلم أنه فى بعض الحالات يمكن أن يسبب أضرار خطيرة.

وطبقا لما ذكره موقع “ويبمد” يمكن أن يسبب البابونج آثارًا جانبية تتراوح من خفيفة إلى شديدة بالإضافة إلى بعض التفاعلات مع الأدوية والعقاقير الطبية:

الاثار الجانبية للبابونج

تشمل الآثار الجانبية المحتملة عند الاكثار من البابونج ما يلي:

النعاس غير المبرر

الغثيان أو القيء عند تناول البابونج بجرعات كبيرة

رد فعل تحسسي، وخاصة إذا كنت تعاني من حساسية تجاه النباتات القريبة من البابونج مثل عشبة الرجيد، أو الأقحوان، أو القطيفة، أو الأقحوان.

أضرار البابونج

إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية، استشر طبيبك قبل استخدام البابونج، وتشمل مخاطرها ما يلي:

آثار طفيفة لتسييل الدم ، قد تزيد من خطر النزيف عند تناول مميعات الدم مثل الوارفارين ويحدث هذا عادةً فقط عند تناول البابونج بجرعات عالية لفترة طويلة.

إذا كنتِ ستخضعين لجراحة، فتوقفي عن تناول البابونج قبل أسبوعين من العملية وهذا الإجراء الاحترازي قد يقلل من خطر النزيف ويمنع التفاعلات المحتملة مع أدوية التخدير.

لا تستخدمي البابونج إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، لأننا لا نعلم ما إذا كان آمناً في هذه الحالات.

تحدث إلى طبيب الأطفال قبل إعطاء البابونج للأطفال الرضع أو الأطفال.

تفاعل البابونج مع الأدوية

إذا كنت تتناول أي أدوية بانتظام، تحدث إلى طبيبك قبل استخدام مكملات البابونج.

بالإضافة إلى مميعات الدم ، قد يتفاعل البابونج مع:

المهدئات

الأدوية المضادة للصفيحات

مضادات الاكتئاب

الأدوية المضادة للصرع

أسبرين

البنزوديازيبينات

سيكلوسبورين (لمنع رفض زراعة الأعضاء)

الأدوية المستخدمة لعلاج الأرق

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) مثل الإيبوبروفين والنابروكسين.



كما يجب الحذر عند استخدام البابونج مع المكملات الغذائية الأخرى مثل:

ثوم

الجنكة بيلوبا

نخيل المنشار

نبتة سانت جون

حشيشة الهر