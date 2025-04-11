قررت جهات التحقيق حبس شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة" من أحد الأشخاص حال سيره بالطريق العام بأسيوط.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة" من أحد الأشخاص حال سيره بالطريق العام بأسيوط.

بالفحص تبين ورود بلاغ بتاريخ 7 الجارى لقسم شرطة أول أسيوط من (طالب – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره مترجلاً بدائرة القسم قام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص به بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط) وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



