باب العربية مفتوح .. قرار من النيابة بشأن القبض على صاحب فيديو الميكروباص

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسماح لأحد الأشخاص بالجلوس بالمقعد الأمامى وفتح باب السيارة أثناء السير معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسماح لأحد الأشخاص بالجلوس بالمقعد الأمامى وفتح باب السيارة أثناء السير معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة وبمواجهته أقر بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو من الركاب وعلل القيام بذلك لكون الراكب زائد عن العدد المسموح به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.