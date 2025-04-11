زيادة المتابعين.. قرار من النيابة بشأن شخصين تعديا على كلب

قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة في واقعة قيام شخصين بالتعدي على كلب بطريقة بشعة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة) وبحوزتهما "الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير الواقعة" .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة من خلال قيام الأول بالإمساك بالكلب وربطه والتعدى عليه باستخدام "عصا" لكثرة نباحه أمام مسكنه وقيام الآخر بتصويره باستخدام هاتفه المحمول ، ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف زيادة المتابعين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



