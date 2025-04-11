أسعار ومواصفات إم جي وايل موديل 2025 في السعودية .. صور

تعزز إم جي من تواجدها داخل السوق السعودي، بعدد كبير من السيارات المتنوعة، أبرزها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، ومنها السيارة ويل موديل 2025، صاحبة التصميم العصري والتقنيات المتقدمة.

القدرات الفنية للسيارة إم جي وايل موديل 2025

تعتمد السيارة إم جي وايل موديل 2025 من الناحية الفنية على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، تيربو، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 228 حصانا، و370 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات.

إم جي وايل

تجهيزات السيارة إم جي وايل موديل 2025

تضم السيارة إم جي وايل موديل 2025 قفل مركزي للأبواب، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، فتحة سقف بانوراما، منافذ للطاقة، ذاكرة للمقاعد مع إمكانية الضبط الكهربائي، 4 نوافذ كهربائية، شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع إمكيانية دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح أوامر التحكم الصوتي.

إم جي وايل

كما زودت السيارة إم جي وايل موديل 2025 بتجهيزات اخرى تتضمن، مصابيح LED، جنوط رياضية، نظام عادم رياضي، مصابيح ضباب، شبكات تهوية أمامية بإطلالة عصرية، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

إم جي وايل

وتحتوي السيارة إم جي وايل موديل 2025 على تجهيزات متنوعة منها، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، مثبت سرعة، مكابح ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل يد كهربائية، ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

أسعار السيارة إم جي وايل موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة إم جي وايل موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 104,800 ريال، وصولاً إلى 116,530 ريال للفئة عالية التجهيزات.