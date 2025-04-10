فاتن سعيد: أنا خريجة طب.. والقاهرة كانت بوابة حلمي لدخول التمثيل

حل أبطال مسلسل قهوة المحطة الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقالت الفنانة فاتن سعيد، :" اول لما قريت ورق قهوة المحطة تحمست له بشكل كبير وحبيت شخصية مؤمن وتحمست لشخصية شروق ".

وأضافت فاتن سعيد :" أنا خريجة كلية الطب قصر العيني وأهلي كانوا رافضين التمثيل في البداية وقالولي خدي شهادة ".

وتابعت فاتن سعيد :" انا جبت 99 % في الثانوية العامة ودخلت كلية الطب وقررت دخول فريق المسرح في الكلية منذ البداية ".

واكملت فاتن سعيد :" في الجامعة كان يومي منقسم بين المذاركة وبروفات المسرح ".، مضيفة:" القاهرة كانت بوابة حلمي لدخول التمثيل ".

