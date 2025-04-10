عبدالرحيم كمال: القهاوي المرتبطة بمحطات القطار درامية ومثيرة للغاية

حل أبطال مسلسل قهوة المحطة الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " أون ".

وقال الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، فكرة تواجد كافيتريا وقهوة في المحطة متواجدة في مختلف محطات قطارات الجمهورية وخاصة الصعيد ".



وتابع عبد الرحيم كمال :" قهوة المحطة شكلت جزءا من ذكرياتي وعمري على مدار سنوات طويلة ".



وأكمل عبد الرحيم كمال :" محطات السكك الحديد بها العابرين والمقيمين ومن لديه أحلام ومن تعرض لمواقف وهي فكرة درامية مثيرة ".

ولفت عبد الرحيم كمال :" أول محطة قهوة قعدت فيها هي قهوة محطة سوهاج "، مضيفا" القهاوي المرتبطة بالمحطات درامية للغاية ".