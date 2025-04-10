نادر رونج: التفاوض بين الصين وأمريكا يجب قيامه على الاحترام المتبادل

علق نادر رونج عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق أوسطية على حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.

وقال نادر رونج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سي” المذاع عبر قناة “دى أم سي”، لابد أن يتم التفاوض بين الصين والولايات المتحدة من خلال الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.

وتابع نادر رونج هناك ضغوط اقتصادية على الشركات الصينية التى تصدر إلى للولايات المتحدة والحكومة تدعم تلك الشركات.

الصينيون

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسة الشرق أوسطية أن الصينيون متوحدين لتحقيق الأنتصار فى الحرب التجارية، ولن يقبلوا ابتزاز الولايات المتحدة لهم.

وأشار إلى أن الصين لن تقبل الضغط عليها أو فرض رسوم جمركية إضافية على شركاتها وتعمل على توسيع استثماراتها خارجيا وتحرص على تحقيق التكامل مع الدول الأخرى