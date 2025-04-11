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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة عائلية رياضية.. سعر كوبرا تيرامار بعد طرحها في السوق المصري

كوبرا تيرامار الجديدة
كوبرا تيرامار الجديدة
أحمد عبد القوى   -  
عزة عاطف

إذا كنت من محبي السيارات الرياضية وتبحث عن سيارة عائلية ذات طراز خاص، فإن سيارة كوبرا تيرامار الـSUV الجديدة هي سيارتك المثالية، وذلك بعد طرحها في السوق المصري  في احتفالية ضخمة للكشف عنها.

خرجت سيارة كوبرا تيرامار على الجمهور بمقدمتها البارزة المميزة التي تشبه "أنف سمكة القرش" في تصميم عصري وهجومي، يعكس اللغة التصميمية الأحدث للعلامة، بالإضافة إلى ميزة غطاء المحرك الطويل بخطوطه المموّجة، والمصابيح الرئيسية Ultra Matrix LED.

مواصفات سيارة كوبرا تيرامار 2025

تتميز كوبرا تيرامار بمحرك توربو TSI سعة 1.4 لتر، يولد 150 حصانًا مع عزم دوران 250 نيوتن-متر، مما يسمح للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في 9.3 ثانية، ويتصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض DSG، ما يمنح السيارة أداءً سلسًا وفعّالًا.

كما تتميز بالعجلات الرياضية قياس 19 بوصة والمصابيح الخلفية ثلاثية الأبعاد التي تضفي لمسة من الحداثة، أما الأبعاد، فهي تتفوق على شقيقها فورمنتور مع طول 4,519 مم، وعرض 1,863 مم، وارتفاع 1,584 مم، مما يتيح مساحة واسعة للمقصورة التي تستوعب 5 ركاب.


مواصفات المقصورة الداخلية في كوبرا تيرامار

توفر المقصورة تجربة راقية من خلال استخدام مكوّنات ناعمة الملمس وتقنيات حصرية، مثل لوحة العدّادات الرقمية CUPRA Digital Cockpit قياس 10.25 بوصة، وشاشة نظام المعلومات والترفيه Infotainment System بقياس 12.9 بوصة. كما تتميز بمقاعد رياضية Bucket Seats جلدية قابلة للتعديل كهربائيًا، ونظام صوتي عالي الجودة من Sennheiser.

تتضمن السيارة أيضًا تجهيزات مثل مكيف هواء ثلاثي المناطق، وفتحة سقف بانورامية، وعجلة قيادة كوبرا مع خاصية التدفئة وشحن لاسلكي للهواتف الذكية. كما تشمل السيارة كاميرا محيطية 360 درجة وحساسات للركن في الأمام والخلف.

وصرح «كريم النجار» رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة كيان جروب، بأن الشركة مستمرة في تعزيز استثماراتها داخل السوق المصري، حيث تم الإعلان عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 120 مليون جنيه.

وأكد أن هذه الاستثمارات ستسهم في توفير فرص عمل جديدة، مع توجيه جزء كبير منها للتوسع في خدمات الصيانة لضمان أعلى مستويات رضا العملاء.

وأضاف النجار، أن كيان موتورز حققت الكثير في مجال تقديم الخدمات المتميزة للعملاء، وهي مستمرة في تقديم المزيد من الابتكارات والخدمات التي تلبي تطلعات السوق.

وأشار إلى أن الشركة تضع نصب أعينها التوسع في مجال السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع التطورات العالمية واحتياجات السوق المحلي.

وجاءت هذه التصريحات على هامش إطلاق سيارة "Cupra Terramar"، حيث أشار النجار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام كيان جروب بتقديم أحدث المنتجات والتقنيات لعملائها، ما يعزز مكانتها الرائدة في قطاع السيارات.


سعر سيارة كوبرا تيرامار 2025

تتوافر سيارة كوبرا تيرامار في السوق المصري عبر فئتين: Impulse Terramar و Terramar Control، وتبدأ الأسعار من 2,449,000 جنيه مصري للفئة الأساسية، مما يجعلها من الخيارات المميزة في فئتها.

سيارات كوبرا تيرامار سيارة رياضية

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