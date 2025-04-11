هشام حنفي لـ ميدو: الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد

رد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، على تصريحات أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، والتي قال فيها: إن الفارس الأبيض على استعداد لفتح “شيكات على بياض” للتعاقد مع لاعبي الأهلي.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج استاد المحور: “الأهلي عنده شيكات مفتوحة بجد، وإدارة النادي تستحق الاحترام والتقدير”.

وأضاف نجم الأهلي السابق: “مجلس إدارة الأهلي والخطيب بالنسبة لي رمز كبير، وصول الأهلي للمرة الـ21 لنصف نهائي دوري الأبطال هو شرف كبير للرياضة المصرية”.



وأكمل: “هناك مفاوضات بين الأهلي ومصطفى محمد في الفترة الحالية”.

واختتم حديثه قائلًا: “كولر قادر على توظيف صفقات الأهلي الجديدة وزيزو إضافة كبيرة للأحمر، بعد يومين هناك أكثر من لاعب سيذهب لاستخراج تأشيرة للمشاركة في المونديال”.