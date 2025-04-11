هل تعاد مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟.. خبير لوائح يعلن مفاجأة

أثار قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك جدلًا واسعًا، خاصة بعد تعديل العقوبات المتعلقة بالمباراة.

وعلّق خبير اللوائح عامر العمايرة على هذه القرارات خلال ظهوره في برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة «صدى البلد».

قرارات رابطة الأندية نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها

أوضح العمايرة أن قرارات رابطة الأندية تعتبر نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها أو إلغاؤها، مشيرًا إلى أن الرابطة رأت أن ما جرى في مباراة القمة من أحداث يُعد ظرفًا طارئًا، ولذلك قررت إلغاء خصم الثلاث نقاط الإضافية من الأهلي.

رابطة الأندية تملك تفسير اللوائح

وتابع العمايرة أن من حق رابطة الأندية وإدارة المسابقات تفسير مواد اللائحة الخاصة بها، ولا يحق لأي طرف الاعتراض على هذا التفسير أو تقديم استئناف ضده. ومع ذلك، أكد أن للأندية الحق في اللجوء إلى لجنة التظلمات، ولكن الحكم الصادر سيكون ملزمًا باللائحة المُعتمدة من رابطة الأندية.

اللائحة تفرق بين “عدم الحضور” و”الانسحاب”

وأشار إلى أن اللائحة الحالية تميز بين “عدم الحضور” و”الانسحاب”، وهو ما استندت إليه الرابطة حين قررت معاقبة الأهلي باعتباره لم يحضر المباراة، وليس منسحبًا منها. كما أكد أن هذه القرارات قانونية ومتوافقة مع لائحة الرابطة السارية، التي لم تعترض عليها أي من أندية الدوري الممتاز منذ تطبيقها.

اللائحة الجديدة تُبطل العمل بأي لائحة سابقة

أكد العمايرة أن اللائحة الحالية لرابطة الأندية، المعتمدة بداية من موسم 2024-2025، تلغي أي لوائح سابقة، وبالتالي، فإن الاعتماد على نصوص قديمة في أزمة القمة 130 لا يُعد صحيحًا قانونيًا.

هل تُعاد المباراة؟

اختتم العمايرة تصريحاته بالإشارة إلى أن لجنة التظلمات قد تُصدر حكمًا بإعادة المباراة، خاصة في حال لجوء أحد الأطراف إلى المحكمة الرياضية، التي ستحكم بدورها وفقًا للائحة الجهة المنظمة للمسابقة.



