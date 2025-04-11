بعد الخروج الإفريقي.. الزمالك يحدد مصير بيسيرو

تحدث أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن مستقبل الفريق وتجديد عقود اللاعبين خلال الفترة القادمة.

لا نية لرحيل بيسيرو

أكد أحمد سالم مداخلة هاتفية عبر برنامج “ستاد المحور”، أن فكرة رحيل المدير الفني، بيسيرو، غير مطروحة في الوقت الحالي، موضحا أن هناك جلسة قريبة مع المدرب لمناقشة أسباب الخروج من منافسات الكونفدرالية، ولكن لا توجد أي نية في الوقت الحالي لتغيير الجهاز الفني.

موقف اللاعبين من المساومات والعروض الخارجية

تطرق سالم إلى موقف اللاعبين الذين يتفاوضون مع أندية أخرى، مشددًا على أن أي لاعب يقدم عروضًا من أندية أخرى لن يتم تجديد عقده. وأكد أن النادي لا يقبل أي مساومات من اللاعبين بشأن مستقبلهم في النادي، وأن مصلحة الزمالك هي الأولوية.

تمديد عقد حسام عبد المجيد

بالنسبة لعقد حسام عبد المجيد، أكد المتحدث الرسمي أن عقد اللاعب ساري مع النادي، وأنه سيتم تمديد عقده في الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن حسام عبد المجيد يعتبر من أبناء الزمالك المخلصين.

عدم اتخاذ قرارات رسمية بشأن اللاعبين

في ختام حديثه، أوضح أحمد سالم أن النادي لم يتخذ أي قرارات رسمية بخصوص اللاعبين في الوقت الراهن، وأن الأمور لا تزال قيد الدراسة، مع التأكيد أن التركيز على مصلحة النادي أولًا وأخيرًا



