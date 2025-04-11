عاوز 2000 جنيه سلف.. العوضي يرد على شاب طالبه بمبلغ مالي

حرص الفنان أحمد العوضي على تلبية طلب شاب من أحد متابعيه مبلغ مالي بقيمة 2000 جنيه والذي طلبه الشاب على سبيل “السلف”.

وعلق الشاب على منشور لأحمد العوضي على “فيس بوك”، إذ كتب: “يا عوضي عايز 2000 جنيه سلف لحد آخر الشهر بالله عليك ساعدني"، ليرد عليه العوضي قائلًا: "ابعت رقمك على الخاص يا حبيبي”.

وشارك العوضي بمسلسل “فهد البطل”، في موسم رمضان 2025، وشاركه في البطولة أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، حمزة العيلي، محمود البزاوي، لوسي، عصام السقا، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.