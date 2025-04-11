ميدو يكشف حقيقة استقالة حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، حقيقة استقالة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تلفزيونية: “غير صحيح أنباء استقالة حسين لبيب، ولم يطرح أو يتم التفكير في موضوع الاستقالة من الأساس، أنا بكلم رئيس نادي الزمالك يوميًا باستمرار”.

وتابع: “جميع أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم رئيس النادي، متحملين مسؤولية أزمة التجديد مع زيزو وكلهم في مركب واحد، ولازم نكون إيد واحدة ومتشبثين”.

ونجح نادي الزمالك في تجديد عقد مدافعه الأساسي محمود حمدي “الونش” لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي مساء الخميس، ليضمن بقاء أحد أهم عناصر خط الدفاع بالفريق حتى عام 2028.

جلسة حاسمة بحضور إدارة الزمالك والونش

عُقدت جلسة التجديد في منزل عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بحضور حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب، إلى جانب الونش نفسه.

وأسفرت الجلسة عن توقيع العقود بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين على جميع التفاصيل المالية والإدارية.

قيمة العقد الجديدة: 80 مليون جنيه شاملة منحة التعاقد

كشف مصدر داخل الزمالك، أن العقد الجديد للونش يمتد لثلاثة مواسم، يحصل خلالها على إجمالي 80 مليون جنيه.

ويتقاضى اللاعب في الموسم الأول 18 مليون جنيه، ثم 20 مليونًا في الموسم الثاني، و22 مليونًا في الموسم الثالث، ليصل مجموع الرواتب السنوية إلى 60 مليون جنيه.

كما حصل الونش على منحة تجديد تبلغ 20 مليون جنيه، تم تسليمها له عبر شيك مقبول الدفع، لتصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 80 مليون جنيه.