لم يخرج من باب الأساطير.. ميدو يكشف كواليس جديدة مع والد زيزو

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، كواليس جديدة حول أزمة تجديد عقد اللاعب أحمد مصطفى زيزو.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "عمرنا ما اتعاملنا مع والد زيزو بعدم احترام، وهو خرج من الباب الصغير وليس من باب الأساطير".

وتابع: “هيفضل ده رأيي في زيزو، إلا أن يجد جديد، وانا شوفت كل حاجة في الكورة، وممكن يحصل أمور جديدة في آخر اللحظات".

ونجح نادي الزمالك في تجديد عقد مدافعه الأساسي محمود حمدي “الونش” لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي مساء الخميس، ليضمن بقاء أحد أهم عناصر خط الدفاع بالفريق حتى عام 2028.

جلسة حاسمة بحضور إدارة النادي واللاعب

عُقدت جلسة التجديد في منزل عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بحضور حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب، إلى جانب الونش نفسه.

وأسفرت الجلسة عن توقيع العقود بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين على جميع التفاصيل المالية والإدارية.

قيمة العقد الجديدة: 80 مليون جنيه شاملة منحة التعاقد

كشف مصدر داخل الزمالك، أن العقد الجديد للونش يمتد لثلاثة مواسم، يحصل خلالها على إجمالي 80 مليون جنيه.

ويتقاضى اللاعب في الموسم الأول 18 مليون جنيه، ثم 20 مليونًا في الموسم الثاني، و22 مليونًا في الموسم الثالث، ليصل مجموع الرواتب السنوية إلى 60 مليون جنيه.

كما حصل الونش على منحة تجديد تبلغ 20 مليون جنيه، تم تسليمها له عبر شيك مقبول الدفع، لتصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 80 مليون جنيه.