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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بتتريق على بن تايج.. خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي قبل مباراة صن داونز

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

فجر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة لجمهور النادي الأهلي بشأن سفر بعض لاعبي الفريق، لجنوب افريقيا في مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "الناس اللي كانت بتتريق علي بن تايج عشان لم يسافر لجنوب أفريقيا أحب أقولكم أن جراديشار وبن شرقي وداري وعطية الله نفس القصة وسفارة جنوب أفريقيا عايزة إقامة وعقود عمل لإستخراج التأشيرة ومهددين بعدم السفر".

وتأهل الفريق الأول بالنادي الأهلي إلي نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، للموسم الحالي 2025 ليواجه نظيره صن داونز الجنوب إفريقي .

وتمكن الأهلي من التاهل عقب الفوز أمام الهلال السوداني في ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، واستطاع التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0.

بينما تأهل فريق صن داونز الجنوب إفريقي، إلى دور نصف النهائي، بعد التفوق على الترجي التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب وتعادل سلبيًا في لقاء العودة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز 


وسيواجه فريق النادي الأهلي نظيره صن داونز، حيث تقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 و19 أبريل، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 25 و26 أبريل 2025.

وسيخوض النادي الأهلي مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، بينما مباراة العودة ستقام في القاهرة.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، على أن تكون موعد مباراة العودة أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر في القاهرة 

خالد الغندور النادي الأهلي جنوب افريقيا دوري أبطال أفريقيا مواجهة صن داونز

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