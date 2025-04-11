قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة قطاري تالجو بين القاهرة والإسكندرية بعد توقف مؤقت
رفع أسعار الوقود.. غرامات وسحب رخص السائقين المخالفين لـ تعريفة الركوب
رشق القطارات بالحجارة.. موضوع خطبة الجمعة كاملة بمساجد الأوقاف اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار .. كيفية تحويل عربيتك غاز الطبيعي
بتتريق على بن تايج.. خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي قبل مباراة صن داونز
زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعريفة الركوب الجديدة للأجرة والتاكسي بالمنوفية
قوات الاحتلال تطالب سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري
التحقيق في العثور على طالبة مصابة بجرح قطعي بمقابر القناطر الخيرية
الأهلي يقرر عدم تمديد عقد كولر
جريمة بشعة داخل مدرسة خاصة بالسلام.. بلطجية يعتدون على أسرة طالب ويسرقون 53 ألف جنيه
سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-4-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو: الزمالك لا يرغب في ضم رمضان صبحي

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
سارة عبد الله

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن مستجدات داخل القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات فضائية عبر شاشة أون سبورت: “رمضان صبحي لاعب كبير ونحترمه ولكن ليس من اللاعبين الذين يرغب الزمالك في ضمهم”.

وتابع ميدو: "عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ويقوم بدور مهم وكبير في الزمالك، ومسألة تجديده محسومة".

واختتم عضو لجنة التخطيط: “عبدالله قال أنا أخيرًا بعد كل اللاعبين، وبخصوص نسبة بقائه فهي كبيرة جدا، وخلال الأيام القادمة سيكون هناك أخبار سعيدة لجمهور الزمالك”.

ونجح نادي الزمالك في تجديد عقد مدافعه الأساسي محمود حمدي “الونش” لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي مساء الخميس، ليضمن بقاء أحد أهم عناصر خط الدفاع بالفريق حتى عام 2028.

جلسة حاسمة بحضور إدارة النادي واللاعب

عُقدت جلسة التجديد في منزل عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بحضور حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب، إلى جانب الونش نفسه. 

وأسفرت الجلسة عن توقيع العقود بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين على جميع التفاصيل المالية والإدارية.

قيمة العقد الجديدة: 80 مليون جنيه شاملة منحة التعاقد

كشف مصدر داخل الزمالك لموقع “الوطن سبورت” أن العقد الجديد للونش يمتد لثلاثة مواسم، يحصل خلالها على إجمالي 80 مليون جنيه.

 ويتقاضى اللاعب في الموسم الأول 18 مليون جنيه، ثم 20 مليونًا في الموسم الثاني، و22 مليونًا في الموسم الثالث، ليصل مجموع الرواتب السنوية إلى 60 مليون جنيه.

كما حصل الونش على منحة تجديد تبلغ 20 مليون جنيه، تم تسليمها له عبر شيك مقبول الدفع، لتصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 80 مليون جنيه.

أحمد حسام ميدو ميدو الزمالك رمضان صبحي عبدالله السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها رسميا

ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

صورة ارشيفية

زيادة أسعار البنزين والسولار.. ورفع درجة الاستعداد بالمحافظات

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

خالد طلعت

راح الأهلي عن طريق نفق العجوزة.. خالد طلعت يسخر من تصريحات ميدو بشأن زيزو

أحمد حسام ميدو

ميدو: الزمالك لا يرغب في ضم رمضان صبحي

غزل المحلة

غزل المحلة ينهي استعداداته لمواجهة سموحة اليوم

بالصور

فيفي عبده تحتفل بمسلسل العتاولة 2 بزفة بلدي في الراديو| صور

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد