ميدو: الزمالك لا يرغب في ضم رمضان صبحي

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن مستجدات داخل القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات فضائية عبر شاشة أون سبورت: “رمضان صبحي لاعب كبير ونحترمه ولكن ليس من اللاعبين الذين يرغب الزمالك في ضمهم”.

وتابع ميدو: "عبدالله السعيد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ويقوم بدور مهم وكبير في الزمالك، ومسألة تجديده محسومة".

واختتم عضو لجنة التخطيط: “عبدالله قال أنا أخيرًا بعد كل اللاعبين، وبخصوص نسبة بقائه فهي كبيرة جدا، وخلال الأيام القادمة سيكون هناك أخبار سعيدة لجمهور الزمالك”.

ونجح نادي الزمالك في تجديد عقد مدافعه الأساسي محمود حمدي “الونش” لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي مساء الخميس، ليضمن بقاء أحد أهم عناصر خط الدفاع بالفريق حتى عام 2028.

جلسة حاسمة بحضور إدارة النادي واللاعب

عُقدت جلسة التجديد في منزل عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بحضور حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب، إلى جانب الونش نفسه.

وأسفرت الجلسة عن توقيع العقود بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين على جميع التفاصيل المالية والإدارية.

قيمة العقد الجديدة: 80 مليون جنيه شاملة منحة التعاقد

كشف مصدر داخل الزمالك لموقع “الوطن سبورت” أن العقد الجديد للونش يمتد لثلاثة مواسم، يحصل خلالها على إجمالي 80 مليون جنيه.

ويتقاضى اللاعب في الموسم الأول 18 مليون جنيه، ثم 20 مليونًا في الموسم الثاني، و22 مليونًا في الموسم الثالث، ليصل مجموع الرواتب السنوية إلى 60 مليون جنيه.

كما حصل الونش على منحة تجديد تبلغ 20 مليون جنيه، تم تسليمها له عبر شيك مقبول الدفع، لتصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 80 مليون جنيه.