خلال دقائق.. ثروة أغنى أغنياء العالم تقفز فجأة| ما السبب؟

شهدت ثروة أغني أغنياء العالم زيادة بمعدل قياسي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 90 يوماً.

في دقائق، ارتفعت تلك الثروات 304 مليارات دولار، وفق ما أكدت بيانات مؤشر بلومبرج حيث حقق رجل الأعمال إيلون ماسك، أكبر قدر من المال من ارتفاع أسعار الأسهم التي أعقبت قرار ترامب، إذ ارتفعت ثروته الصافية بمقدار 36 مليار دولار بعد أن قفز سعر سهم تيسلا بنسبة 23%.

مفاجأة فى ثروة أغني أغنياءء العالم

إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا كان بمثابة نعمة لأثرياء العالم، حيث أضافوا 304 مليارات دولار إلى صافي ثرواتهم المجمعةوهي أكبر زيادة يومية في تاريخ مؤشر بلومبرج للمليارديرات .

كما زادت ثروة رئيس شركة ميتا مارك زوكربيرغ بمقدار 26 مليار دولار، ورئيس شركة التكنولوجيا إنفيديا، جينسن هوانغ، بمقدار 15.5 مليار دولار.

ليرتفع بالتالي إجمالي صافي رأسمال ثروات أغنى أغنياء العالم بمقدار 304 مليارات دولار، وهي أكبر زيادة في تاريخ مؤشر المليارديرات.

أغنى 3 في العالم

وكانت الرسوم التي فرضها ترامب على السلع المستوردة من كافة دول العالم أدت الأسبوع الماضي إلى خسائر فادحة بالنسبة لأغنى 3 رجال في العالم.

إذ محيت 30.9 مليار دولار من صافي ثروة صديقه ماسك، وكبدت جيف بيزوس مؤسس أمازون خسائر بقيمة 23.49 مليار دولار

كما تسببت بخسارة زوكربيرج 27.34 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

كذلك، عانى أغنى 500 شخص في العالم من أكبر خسارة في يومين سجلها المؤشر على الإطلاق.

الرابح الأكبر من قرار ترامب

كان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الرابح الأكبر، حيث أضاف 36 مليار دولار إلى ثروته مع ارتفاع سهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية بنسبة 23%، وفقًا لبلومبرج. وفي المركز الثاني، جاء مارك زوكربيرج، مالك شركة ميتا ، بربح يقارب 26 مليار دولار.

تلاهم في القائمة جينسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا، الذي ارتفعت ثروته بمقدار 15.5 مليار دولار. وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق بنسبة 19%. وبرز إرنست غارسيا الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة كارفانا، كأكبر رابح من حيث النسبة المئوية، حيث ارتفعت ثروته الصافية بنسبة 25%.

قفزت أسهم آبل بأكثر من 15%، بينما حققت وول مارت ارتفاعًا بنسبة 9.6%، عندما أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية .