الأسلوب هو انعكاس لعقليتك.. رسالة نارية من عمرو وهبي لـ زيزو

وجه عمرو وهبي، المرشح السابق لمنصب مدير التعاقدات في نادي الزمالك، رسالة للاعب أحمد مصطفى زيزو.

وكتب عمرو وهبي عبر فيسبوك: “كنت أتمنى أن يخرج زيزو من الباب الكبير للزمالك مثلما فعل أشرف بن شرقي، ولكن الأسلوب هو انعكاس للعقلية، للأسف كنت متخيلك غير كده”.

وتابع: “وعلى العموم أشكره على ماقدمه للنادى، ولا أعذره على ما تسبب للنادى من إيجاد البديل بصورة أهدى وذلك فى حال مصارحة مسئولي النادي برقم أو رغبة في الرحيل، كما فعل أشرف بن شرقي وذلك مساعدة للنادى الذى نجمه لإيجاد البديل”.

واختتم: “واثق أن نادى الزمالك سيجد هذا البديل قريبا، أما زيزو لنا لقاء بعد ٥ أو ٦ سنوات أطال الله عمره، ليحكى لنا عن هذه التجربة مثلما فعل الآخرين من نجوم نادي الزمالك السابقين”.

بيان رسمي من الزمالك حول أزمة زيزو

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا مساء الخميس، أوضح فيه موقفه من عدد من القضايا المثارة حاليًا، وعلى رأسها أزمة اللاعب أحمد سيد زيزو واحتمالية انتقاله إلى الأهلي.

وجاء في البيان أن إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، تعاملت مع ملف تجديد عقد زيزو بجدية كاملة، وفقًا لإمكانات النادي وسياسته المالية، مع التأكيد على الالتزام بمبدأ “اللعب المالي النظيف”.

أسباب فشل المفاوضات وتحويل اللاعب للتحقيق

كشف البيان أن المفاوضات مع اللاعب ووالده لم تكتمل رغم تحديد أكثر من موعد لجلسات التفاوض، واتهمهم بعدم وجود نية حقيقية للتجديد.

وأعلن النادي رسميًا أن زيزو لن يكون ضمن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده.

كما قررت الإدارة تحويل اللاعب للتحقيق بسبب تصريحاته الإعلامية الأخيرة التي وصفتها بالمسيئة والمغلوطة، والتي لا تعكس ما قدمه النادي للاعب منذ انضمامه في 2019

رسائل حاسمة بشأن التعاقدات والانضباط

شدد الزمالك في بيانه على أنه لا مكان لأي لاعب يفاوض نادٍ آخر بشكل رسمي خلال فترة تعاقده، مؤكدًا أن قيمة النادي فوق أي اسم.

وختم البيان بالتأكيد، أن سياسة تجديد العقود وتدعيم الفريق مستمرة، وأنه سيتم الإعلان عنها قريبًا بشفافية، مع الحفاظ على هيبة الزمالك وحقوقه في مختلف الملفات.