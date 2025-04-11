جمهوره ده حماه.. محمد الشناوي يتغنى بجمهور الأهلي

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الشناوي من مران الأهلي استعدادا للقاء بيراميدز في الدوري الممتاز، والتقط صورة مع جملة “جمهوره ده حماه”، مشيرا إلى تقديره لجمهور الأحمر.

تجديد عقد الشناوي

وتوصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق نهائي مع محمد الشناوي حارس المرمي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.



وسيقوم الشناوي بتجديد تعاقده لمدة موسمين عقب مباراة بيراميدز بشكل رسمي .



وعاد الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية إستعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدا السبت في الجولة الثانية من منافسات الدور الفاصل لمسابقة الدوري.



وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد عبور عقبة الهلال السوداني.