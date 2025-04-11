ما الفرق بين صبغات الشعر الدائمة وغير الدائمة؟

تفضل العديد من السيدات تغير لون شعرها بشكل مستمر وتغير اللوك بشكل دائم، وصبغة الشعر الدائمة هي صبغة شعر تُغيّر لون شعركِ بشكل دائم، عن طريق فتح طبقة الكيوتيكل (طبقة خارجية من الشعر) وترسيب الصبغة في جذع الشعرة، تُعد صبغة الشعر الدائمة رائعة لتغيير لون الشعر، كما تُساعد على إخفاء جذور الشعر الرمادية والشعر الرمادي.

ما هو لون الشعر الدائم؟

لون الشعر الدائم، هو تلوين الشعر بشكل مستمر، كما إنه رائع إذا كنت ترغب في إجراء تغيير دائم على شعرك، بغض النظر عما إذا كنت تفكر في تفتيحه أو تغميقه، يعمل تغير لون الشعر عن طريق فتح بشرة الشعر للسماح لصبغة الشعر بترسيب اللون الدائم، مما يعني أنه سيحل محل لون شعرك الطبيعي تمامًا، سيمنحك اللون الدائم أفضل تغطية للشيب، كما سيظل اللون في الشعر حتى تنمو الجذور مرة أخرى (عادةً ما بين 6 إلى 8 أسابيع).

صبغة شعر شبه دائمة

غالبًا ما يُشار إليها أيضًا باسم "شبه دائمة" (فقط لزيادة الالتباس)، وهي خالية من الأمونيا، وممزوجة بمُظهّر لون منخفض الكثافة، على عكس الصبغة الدائمة، تستقر الصبغة شبه الدائمة على سطح بصيلات الشعر، مما يعني أنها لا تسمح للون بالتغلغل فيها، ببساطة، هذا يعني أنها تدوم لمدة ٢٤ غسلة في المتوسط، كما أنها لا تغطي الشعر الرمادي، لكنها تمنحه مظهرًا "مُميزًا"، مما قد يُساعد على امتزاجه بشكل أفضل.

