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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات تشير إلى نقص الحديد في البشرة والشعر والأظافر

نقص الحديد
نقص الحديد
ريهام قدري

يُسبب نقص الحديد أعراضًا عديدة، منها الضعف، وتسارع ضربات القلب، وألم في اللسان، وغيرها، كما تظهر بعض الأعراض على الجلد والشعر والأظافر.. إليك كل ما تريد معرفته.

يمكن أن يظهر نقص الحديد في أجزاء مختلفة من الجسم، وعادةً ما تظهر أعراضه على الجلد والشعر والأظافر. الحديد، وهو معدن غذائي مهم، له وظائف عديدة في نمو الجسم وتطوره.

ومن أهم وظائفه إنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، لإنتاج الميوغلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى العضلات، وهو ضروري أيضًا لإنتاج بعض الهرمونات. عند انخفاض مستوى الحديد، يشعر الشخص بالتعب والضعف وألم الصدر وبرودة اليدين وألم أو تقرح في اللسان.

يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من الحديد لأداء وظائفه، وهي حالة شائعة لدى النساء أكثر من الرجال، قد تكون النساء الحوامل أكثر عرضة لخطر نقص الحديد، حيث تعاني حوالي 50% من النساء من نقص الحديد أثناء الحمل.

هناك عدة أسباب لنقص الحديد.

 أكثرها شيوعًا هو نقص الحديد في النظام الغذائي، بالإضافة إلى عدم امتصاص الجسم لكمية كافية من الحديد وفقدان الدم.

 يسبب نقص الحديد عدة أعراض، أبرزها الضعف، وتسارع ضربات القلب، وألم اللسان، وغيرها، كما يقول الدكتور أميت بانجيا، استشاري الأمراض الجلدية 

يؤثر نقص الحديد أيضًا على مظهرك. 

أهم علامات نقص الحديد في البشرة والشعر والأظافر.

الشعر الجاف والتالف
من الطبيعي تساقط بعض خصلات الشعر يوميًا، ولكن إذا لاحظتِ وجود شعر زائد في فرشاة شعركِ أو على وسادتكِ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة. قد يكون الشعر الجاف والتالف علامة على نقص الحديد. عندما يعاني الجسم من نقص الحديد، ينخفض ​​مستوى الهيموغلوبين في الدم، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين في خلايا الشعر، مما يؤثر سلبًا على نموه. وعندما لا يحصل الجلد والشعر على كمية كافية من الأكسجين، يصبحان جافين وضعيفين.

2. تساقط الشعر
يلعب الحديد دورًا حيويًا في إنتاج الهيموغلوبين، وهو بروتين يحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم. عند نقص الحديد في الجسم، يصعب نقل الأكسجين إلى الخلايا التي تُحفز نمو الأظافر والشعر، مما يُسبب تساقط الشعر. 

تشير الأبحاث إلى أن تساقط الشعر المرتبط بنقص الحديد قد يكون سببًا رئيسيًا لدى الإناث في سن الإنجاب.

 تساقط الشعر الناتج عن نقص الحديد تساقط الشعر الهرموني، أي أنك تلاحظ تساقط الشعر حول منبت الشعر، والتاج، ومنتصف الرأس. 

في حالات نقص الحديد الشديد، قد يزداد تساقط الشعر، وقد تلاحظ تساقطًا أكبر في فروة رأسك عندما يكون شعرك مبللًا أو عند الوقوف في مكان مضاء جيدًا.

3. بشرة شاحبة بشكل غير عادي

يكتسب الدم لونه الأحمر من الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء. لذلك، عندما يعاني الجسم من نقص الحديد، يصبح الدم أقل احمرارًا، مما يجعل البشرة تبدو أكثر شحوبًا من المعتاد أو تفقد دفئها.

4. شحوب الجفون الداخلية

عادةً، عند شدّ الجزء الداخلي من الجفن السفلي، يكون لونه أحمر فاتحًا.

 أما إذا كنت تعاني من نقص الحديد، فيؤدي ذلك إلى شحوب الجزء الداخلي من الجفن السفلي. يُلاحظ هذا عادةً في الحالات المتوسطة أو الشديدة من نقص الحديد.

 في الواقع، يُعدّ من أول الأعراض التي يبحث عنها الأطباء كعلامة على نقص الحديد. أما لدى ذوي البشرة الداكنة، فقد يكون هذا هو الجزء الوحيد الذي يُلاحظ فيه نقص الحديد.

نقص الحديد أسباب لنقص الحديد الحديد حديد

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