وصفة اقتصادية.. طريقة عمل البان كيك بالخطوات

يعد البان كيك من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير البان كيك بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل.

وإليك طريقة عمل البان كيك بالخطوات

مكونات البان كيك

1 كوب وربع دقيق

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيره بيكينج بودر

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة صغيره ملح

4 ملاعق كبار زبدة

بيضة

طريقة تحضير البان كيك

أنخلي الدقيق والبيكينج بودر والملح معًا ويترك جانبا.

في وعاء آخر أخفقي الحليب والبيض والزبدة على أن تكون المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة ويتم التقليب بشكل مستمر.

ضعي طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وأدهني الطاسة بقليل من الزبدة ويوضع بها خليط بان كيك.

قلبي البان كيك على الجهة الأخرى بمجرد ظهور الفقاقيع.

تكرر نفس الخطوة مع باقي مقدار عجين البان كيك.

ضعي البان كيك فوق بعضها وضيفي لها مكعب من الزبدة.

زيني فطائر بان كيك بالعسل الأبيض ويصب عليها ويتم تقديمها باردة.